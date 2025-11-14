19. ICC Türkiye Tahkim Günü İstanbul'da: Türkiye'nin Tahkimde Görünürlüğü Artıyor

19. ICC Türkiye Tahkim Günü İstanbul'da

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, "Uluslararası tahkimde Türkiye’nin görünürlüğü güçleniyor" diyerek, 14 Kasım 2025'te İstanbul'da düzenlenen 19. ICC Türkiye Tahkim Günü'nün ülkenin uluslararası tahkim alanındaki konumunu güçlendiren önemli bir platform olduğunu vurguladı.

Etkinlik ve Katılımcılar

Etkinlik, ICC Türkiye Milli Komitesi ve ICC Milletlerarası Tahkim Divanı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde gerçekleştirildi. ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz ve Çarşamba TSO Meclis Üyesi Coşkun Bektürk etkinlikte yer aldı.

Ulusal ve uluslararası tahkim uygulamalarındaki güncel gelişmelerin ele alındığı organizasyonda, alanında yetkin uzmanlar, hukuk profesyonelleri ve iş dünyasının temsilcileri bir araya geldi. Oturumlarda tahkim süreçlerindeki yenilikler, uygulamadaki değişimler ve Türkiye’nin uluslararası tahkimdeki konumu detaylı şekilde değerlendirildi.

ÇTB'nin Hedefleri ve Değerlendirme

Çarşamba Ticaret Borsası yetkilileri, ICC üyeliği çerçevesinde küresel iş dünyası ve uluslararası tahkim ağlarıyla bağlarını güçlendirmenin önemine dikkat çekti. Başkan Kazım Yılmaz, etkinliğin Türkiye’nin uluslararası tahkim alanındaki görünürlüğünü artırması bakımından taşıdığı önemi öne aldı.

Sonuçlar ve İş Birliği İmkanları

19. ICC Türkiye Tahkim Günü, hem ulusal hem de uluslararası katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Etkinlik sonunda oda ve borsa başkanları arasında karşılıklı görüş alışverişi gerçekleşti ve iş birliği fırsatları değerlendirildi.

