19. ICC Türkiye Tahkim Günü İstanbul'da: Türkiye'nin Tahkimde Görünürlüğü Artıyor

Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Kazım Yılmaz, 14 Kasım 2025'te İstanbul'da düzenlenen 19. ICC Türkiye Tahkim Günü'nün Türkiye'nin uluslararası tahkim görünürlüğünü güçlendirdiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 17:13
19. ICC Türkiye Tahkim Günü İstanbul'da: Türkiye'nin Tahkimde Görünürlüğü Artıyor

19. ICC Türkiye Tahkim Günü İstanbul'da

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, "Uluslararası tahkimde Türkiye’nin görünürlüğü güçleniyor" diyerek, 14 Kasım 2025'te İstanbul'da düzenlenen 19. ICC Türkiye Tahkim Günü'nün ülkenin uluslararası tahkim alanındaki konumunu güçlendiren önemli bir platform olduğunu vurguladı.

Etkinlik ve Katılımcılar

Etkinlik, ICC Türkiye Milli Komitesi ve ICC Milletlerarası Tahkim Divanı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde gerçekleştirildi. ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz ve Çarşamba TSO Meclis Üyesi Coşkun Bektürk etkinlikte yer aldı.

Ulusal ve uluslararası tahkim uygulamalarındaki güncel gelişmelerin ele alındığı organizasyonda, alanında yetkin uzmanlar, hukuk profesyonelleri ve iş dünyasının temsilcileri bir araya geldi. Oturumlarda tahkim süreçlerindeki yenilikler, uygulamadaki değişimler ve Türkiye’nin uluslararası tahkimdeki konumu detaylı şekilde değerlendirildi.

ÇTB'nin Hedefleri ve Değerlendirme

Çarşamba Ticaret Borsası yetkilileri, ICC üyeliği çerçevesinde küresel iş dünyası ve uluslararası tahkim ağlarıyla bağlarını güçlendirmenin önemine dikkat çekti. Başkan Kazım Yılmaz, etkinliğin Türkiye’nin uluslararası tahkim alanındaki görünürlüğünü artırması bakımından taşıdığı önemi öne aldı.

Sonuçlar ve İş Birliği İmkanları

19. ICC Türkiye Tahkim Günü, hem ulusal hem de uluslararası katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Etkinlik sonunda oda ve borsa başkanları arasında karşılıklı görüş alışverişi gerçekleşti ve iş birliği fırsatları değerlendirildi.

ICC TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ VE ICC MİLLETLERARASI TAHKİM DİVANI TARAFINDAN, TÜRKİYE ODALAR VE...

ICC TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ VE ICC MİLLETLERARASI TAHKİM DİVANI TARAFINDAN, TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İŞ BİRLİĞİNDE 14 KASIM 2025 TARİHİNDE İSTANBUL’DA DÜZENLENEN “19. ICC TÜRKİYE TAHKİM GÜNÜ” ETKİNLİĞİNE, ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI (ÇTB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI KAZIM YILMAZ İLE ÇARŞAMBA TİCARET VE SANAYİ ODASI MECLİS ÜYESİ COŞKUN BEKTÜRK BİRLİKTE KATILDI.

ICC TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ VE ICC MİLLETLERARASI TAHKİM DİVANI TARAFINDAN, TÜRKİYE ODALAR VE...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
STSO Meclisi BMC Power’ı Ağırladı: Sivas’ta Savunma Sanayii İş Birliği
2
Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması: Başvurular 30 Kasım'a Uzatıldı
3
BIST 100 Gün Ortası: 10.820,02'ye Yükseldi — Dolar 41,7150, Avro 48,4740
4
ABD'de Üretici Enflasyonu Ocak Ayında Beklentileri Aştı
5
Salihli'de Zeytin Dal Kanseri Uyarısı: Üreticilere %2’lik Bordo Bulamacı Tavsiyesi
6
Samsun’un 2026 Toplam Bütçesi 38 milyar 690 milyon TL
7
19. ICC Türkiye Tahkim Günü İstanbul'da: Türkiye'nin Tahkimde Görünürlüğü Artıyor

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı