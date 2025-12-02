Tekirdağ'da 70 Futbol Sahası Büyüklüğünde Sera Naylonu Üreticilere Dağıtıldı

Tekirdağ'da proje kapsamında 70 futbol sahası büyüklüğünde sera naylonu 26 üreticiye teslim edildi; İl Tarım Müdürü Mehmet Aksoy destek ve rakamları açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:56
Tekirdağ’da üreticilerin seralarını yenileyerek verimi arttırmaya yönelik projeyle 70 futbol sahası büyüklüğünde sera naylonu üreticilere teslim edildi. Dağıtım, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Naip Mahallesi'nde düzenlenen program kapsamında gerçekleşti.

Dağıtım töreni ve teslimat

Programda toplam 26 üreticiye sera naylonu verildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, konuşmasında projeye ilişkin detayları paylaştı ve yapılan desteklerin üretime etkisine değindi.

Destek miktarları ve kapsam

Aksoy, söz konusu destek modelinin yüzde 50 destekleme esasına dayandığını belirterek, bu kapsamda 52 üreticiye toplam 1 milyon 830 bin lira tutarında katkı sağlandığını ifade etti. Bakanlığın kent tarımını güçlendirme yönündeki desteğinin süreceğini vurgulayan Aksoy, seracılığın Tekirdağ için önemli bir faaliyet olduğuna dikkat çekti.

Aksoy, ayrıca il genelinde şu anki durumla ilgili olarak şunları söyledi: "Şu an il genelindeki seraların yüzde 50'sinin naylonu yenilenmiş durumda. Bu yıl ilimizde 300 seramız varsa 150'sinin naylonlarını yenilemiş olduk."

Modernizasyon ve ilave destekler

Aksoy, seraların büyük bölümünün yüksek tünel olduğunu, modern seralara ekipman ve gübreleme gibi ilave destekler verdiklerini belirtti. Sağlanan desteklerin yüzde 50 ve yüzde 75 hibe şeklinde olduğuna dikkat çekti ve "Sera yenilemek isteyen üreticilere bu sene 25 milyon liraya kadar destek veriyoruz. Sıfırdan modern sera kurmak isteyenlere de teknolojik sera desteği sağlıyoruz" dedi.

Fide desteği ve teslimat

Program kapsamında üreticilere kışlık ve yazlık sebze fidelerinin de yüzde 75 oranında destekle teslim edildiği bildirildi. Programın ardından üreticilere sera naylonları dağıtımı gerçekleştirildi.

