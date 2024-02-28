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2.500 TL’ye 4.969,82 metrekarelik araziyi kiralayabileceksiniz! Milli Emlak’tan KDV’siz fırsat duyuruldu

Milli Emlak’tan Kdv'siz şekilde arsa kiralamak isteyen vatandaşlara harika bir duyuru paylaşıldı. Aylık yalnızca 2.500 TL fiyatla arsa kiralamanız mümkün olacak. Milli Emlak’tan duyurulan bu harika ihale 20 gün sonra başlayacak. İşte arsa kiralamak isteyenler için kaçmayacak fırsatın detayları…

Yayın Tarihi: 28.02.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 16:44
2.500 TL’ye 4.969,82 metrekarelik araziyi kiralayabileceksiniz! Milli Emlak’tan KDV’siz fırsat duyuruldu

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı olan Milli Emlak, Eskişehir’in İnönü ilçesinde 2.500 TL tahmin edilen ihale bedeli ile 20 gün sonra arsa kiralama ihalesini başlatacağını duyurdu. Toplamda 4.969,82 metrekare büyüklüğündeki arsa yalnızca 20 gün sonra ihale usulü gelen tekliflerle kiralanacak. Teminat bedelinden ihale saatine kadar tüm detaylar belli oldu. Sizler de Eskişehir’in İnönü ilçesinde kocaman arsayı kiralamak istiyorsanız, kaçmaz fırsata bir göz atmalısınız!

750 TL TEMİNAT BEDELİ İSTENİYOR

Eskişehir’in İnönü ilçesinde 4.969,82 metrekare büyüklüğünde aylık 2.500 TL tahmin edilen ihale bedeliyle kiralanacak olan arsa için istenilen teminat bedeli de belli oldu. Bu kocaman arsa için istenilen teminat bedeli 750 TL olarak belirlendi. Vatandaşlar, Milli Emlak tarafından ihale usulü kiralanacak olan arsa için 750 TL teminat bedelini yatıran vatandaşların ihaleye katılım sağlamasını onaylayacak. Teminat bedelini yatırmayan ya da eksik şekilde yatıran vatandaşlar 20 gün sonra gerçekleşecek olan ihaleye katılım sağlayamayacak.  

2.500 TL’ye 4.969,82 metrekarelik araziyi kiralayabileceksiniz! Milli Emlak’tan KDV’siz fırsat duyuruldu

20 MART’TA İHALE GERÇEKLEŞECEK

Milli Emlak tarafından ihalede teklif usulü kiralanacak olan 4.969,82 metrekarelik arsa için ihale tarihi ve ihale saati belli oldu. 20 Mart 2024 tarihinde saat 11:40’ta Eskişehir'in in önü ilçesinde teklif usulü ihaleyle gerçekleşecek teminat bedelini eksiksiz şekilde yatırırsanız, sizler de yalnızca 2.500 TL’den başlayan fiyatla kiralanacak olan arsayı kaçırmazsınız!

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