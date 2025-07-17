Bakan Yumaklı, Orman Yangınından Etkilenen Köylerde İncelemelerde Bulundu

Bakan Yumaklı, Yangın Sonrası Kocaali ve Kızılcaterzi'de İncelemelerde Bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tekirdağ'ın orman yangınından etkilenen Kocaali ve Kızılcaterzi köylerinde incelemelerde bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Yumaklı, yangından etkilenen köylere giderek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyareti sırasında bölgedeki durum hakkında bilgi aldı ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Yumaklı, incelemelerinin ardından orman yangını nedeniyle dumandan etkilenerek tedavi altına alınan vatandaşları ve orman kahramanlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınından etkilenen Tekirdağ'ın Kocaali ile Kızılcaterzi köylerinde incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınından etkilenen Tekirdağ'ın Kocaali ile Kızılcaterzi köylerinde incelemelerde bulundu.