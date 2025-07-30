Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Çorum'da Yerel Kalkınma Hamlesini Tanıttı

Çorum'da Yatırım Teşvikleri ve Yerel Kalkınma Hamlesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çorum’da yürüttüğü incelemelerde, Anadolu şehirlerinin yeniden yatırım, üretim, istihdam ve ihracat merkezi olması amacıyla "Yerel Kalkınma Hamlesi" programını tanıttı. Bakan Kacır, yatırım teşvikleri ile bu hedefin daha da ileriye taşınacağını vurguladı.

Sungurlu Savunma Sanayi Bölgesi Ziyareti

Kacır, Çorum ziyareti kapsamında Sungurlu Savunma Sanayi Bölgesi'nde yer alan ARCA ve GoldForce Barut Fabrikası gibi silah ve mühimmat üreten tesisleri inceledi. Burada, Türkiye'nin mühimmat ihtiyacını karşılama ve savunma sanayi ihracatını artırma konusundaki çalışmalar hakkında detaylar aktardı.

Çorum’a Yatırım Vurgusu

Bakan Kacır, bu tesislerin altyapısını yerinde görmenin yanı sıra, tesislerin büyüme planlarını da yatırımcılarla değerlendirdiklerini belirtti. Kacır, yatırım konusunda gösterilen bu çabaların Anadolu şehirlerinde daha fazla sanayi yatırımı için gerekli olduğunu ifade ederek, "Her bir şehrimizde 4 yatırım konusuna en ileri düzeylerde teşvikler sunarak, Anadolu'yu yeniden ekonomik gelişim merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Çorum’un Geleceği İçin Birlikte Çalışma

Kacır, yatırımcılarla bu hedefleri istişare ederek, Çorum’un sanayi altyapılarının güçlendirilmesi ve organize sanayi bölgeleri ile demir yolu yatırımlarının tamamlanması için yoğun çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Aynı zamanda, Çorum Valiliği bahçesinde halkla bir araya gelerek, yerel aktörlerle de istişarelerde bulundu.

AK Parti ile İş Birliği

Bakan Kacır, ziyaretinin sona ermesinin ardından AK Parti Çorum İl Başkanlığı'na giderek, AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar ve partililerle bir araya geldi. Bu görüşmede, Çorum’a dair stratejilerin ve yerel kalkınma projelerinin ele alındığı aktarıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çorum'da incelemelerde bulundu. Bakan Kacır, Çorum Valiliği bahçesinde oturan vatandaşlarla sohbet etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çorum'da incelemelerde bulundu. Bakan Kacır, Çorum Valiliği bahçesinde oturan vatandaşlarla sohbet etti.