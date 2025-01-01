2023'te Demir Yollarında 279 Milyon Yolcu Taşıdı

Demir Yollarında Rekor Yolcu Taşıma

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023 yılı boyunca yüksek hızlı, anahat ve bölgesel trenler ile kent içi raylı sistemlerden 279 milyon 426 bin 382 yolcunun yararlandığını duyurdu. Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından paylaşım yapılan 2024 yılı yolcu verilerini değerlendirdi.

Yüksek Hızlı Trenlerle Seyahat

Uraloğlu, yüksek hızlı trenlerin (YHT) 2023 yılında 12 milyon 463 bin 297 yolcu taşıdığını belirtti. Bölgesel ve anahat trenlerinin kullanımı ise toplamda 10 milyon 721 bin 613 yolcuya ulaştı. Ayrıca, 256 milyon 241 bin 472 vatandaş raylı sistem hatlarından faydalandı.

İstanbul'da Yoğun Kullanım

İstanbul'daki hatlarda taşınan yolcu sayısının ise 231 milyon 808 bin 773 olarak gerçekleştiğini bildiren Uraloğlu, Marmaray'ın 218 milyon 886 bin 16 yolcuya hizmet verdiğini açıkladı. Ayrıca, Sirkeci-Kazlıçeşme hattında 3 milyon 159 bin 496 ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy hattında ise 9 milyon 659 bin 688 yolcu taşındı.

Ankara’da Artış Trendi

Başkentte, YHT ile entegre Sincan-Kayaş hattında yolcu sayısının sürekli arttığını ifade eden Uraloğlu, Başkentray ile yıl boyunca 24 milyon 432 bin 699 yolcuya hizmet verdiklerini belirtti.

Müşteri Memnuniyeti Yükseliyor

Bakan Uraloğlu, YHT'lerle seyahat eden yolcularının yüzde 93,9'unun YHT'leri tavsiye ettiğini ve yüzde 95,9'unun yeniden seyahat etmeyi planladığını vurguladı. Uraloğlu, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan müşteri memnuniyeti araştırmasının sonuçlarının oldukça yüksek olduğunu, 4,09/5 skor elde edildiğini ifade etti.

TCDD Taşımacılık 8 Yaşında

Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ'nin 8. yaşını kutladığını belirterek, kuruluşun demir yolu taşımacılığında önemli bir ivme kazandırdığını, modernizasyon sürecini hızlandırdığını ve gelecekte de Türkiye'nin ulaşım hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynayacağını kaydetti.