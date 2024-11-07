2024-2025 Kış Sezonunda Turistik Doğu Ekspresi Seferleri Başlıyor

Turistik Doğu Ekspresi Seferleri 23 Aralık'ta Başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024-2025 kış sezonunda düzenlenecek Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin 23 Aralık'ta başlayacağını açıkladı.

Sefer Tarihleri ve Saatleri

Bakan Uraloğlu, seferlerin 2 Mart 2025'e kadar devam edeceğini belirterek, "Ankara'dan seferler pazartesi, çarşamba ve cuma günleri; Kars'tan ise çarşamba, cuma ve pazar günleri yapılacak." ifadesinde bulundu.

Yolcuların talepleri doğrultusunda hareket saatlerinin düzenlendiği bilgisini veren Uraloğlu, "Ekspres, Ankara'dan 13.55'te hareket edecek ve Erzincan'da 150, Erzurum'da ise 240 dakika durarak yolculara şehirleri keşfetme fırsatı tanıyacak." şeklinde konuştu.

Ekspres Özellikleri ve Kapasitesi

Turistik Doğu Ekspresi, bu sezon toplamda 60 sefer düzenleyecek ve 160 yolcu kapasitesine sahip olacak. Ekspres, 8 yataklı ve 1 yemekli vagon ile yolculara ev konforunda bir seyahat deneyimi sunacak.

Bölgesel Turistik Ekspres Trenleri

Uraloğlu, yoğun talep doğrultusunda Erzurum-Kars hattında bölgesel turistik ekspres trenleri de seferlere ekleneceğini kaydetti. Bu trenler 18 Ocak-23 Şubat 2025 tarihleri arasında cumartesi ve pazar günleri çalışacak ve toplamda 24 sefer planlandı.

Diğer Turistik Ekspres Seferleri

Turistik Diyarbakır Ekspresi ise 11 Nisan-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında sefer yapacak. Yolcular, seferler süresince şehirleri keşfetme fırsatına sahip olacak.

Bilet Fiyatları ve Satış Noktaları

Biletler, kişi başı 5.250 TL'dan başlayan fiyatlarla TCDD gişeleri, yetkili acenteler, mobil uygulama ve https://bilet.tcdd.gov.tr adresinden satın alınabilir.