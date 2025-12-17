Bartın'da Kooperatifler ve Sürdürülebilir Kalkınma: BM 2025 Paneli

Bartın'da "Uluslararası Kooperatifler Yılı" Paneli: Kooperatiflerin Rolü Masaya Yatırıldı

Birleşmiş Milletler (BM) 2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı kapsamında Bartın’da düzenlenen panelde, kooperatiflerin sürdürülebilir kalkınmadaki rolü ve kentte yürütülen kooperatifçilik faaliyetleri ele alındı.

Etkinliği düzenleyen kurumlar ve amaç

Panel, Bartın Üniversitesi (BARÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ile Bartın Ticaret İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi. Etkinliğin amaçları arasında kooperatifçilik kültürünün genç nesillere aktarılması, toplumda farkındalık oluşturulması ve dayanışma ruhunun pekiştirilmesi yer aldı.

Açılış konuşmaları

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan BARÜ İİBF Dekanı Prof. Dr. Metin Saban, "Türk milletinin sahip olduğu imece kültürü ve Ahilik geleneği medeniyetimizin birlik, yardımlaşma, dayanışma ve iş birliğini yansıtan geleneklerindendir. Benzer şekilde kooperatifçilik de ekonomik kalkınma, toplumsal dayanışma ve yerel üretimin desteklenmesi açısından önemli bir işletme modelidir. Bugün farklı kurumlardan konuklarımızın bilgiler vereceği etkinlikte kooperatifçilik faaliyetlerini ele alacağız." ifadelerini kullandı.

Bartın Ticaret İl Müdürü Erhan Özcan ise, "Kooperatifler sahip olduğu ilke ve değerler gereği iklim değişikliği, yoksullukla mücadele, bilgi güvenliği, dayanışma, paylaşma gibi pek çok konuda aktif rol oynamaktadır. Bartın’da 80 adet kooperatif kurulmuştur. Özellikle gençlerimizin teknoloji ve yeniliğe olan hâkimiyetiyle imece ve Ahilik geleneğinin bir araya geldiği kooperatifçilik kültürü daha da gelişecektir. Gençlerimiz bu modeli yalnızca benimsemeyecek yeniden yorumlayacaktır. Uluslararası Kooperatifler Yılı dolayısıyla düzenlenen bu organizasyonun hayatımızın her alanında olan kooperatiflerimize yönelik farkındalığı artıracağına inanıyorum" dedi.

Panel oturumu ve konuşmacılar

Etkinlik, Türkiye’de kooperatifçiliğin önemine dikkat çeken Uluslararası Kooperatifler Yılı kamu spotu filminin gösteriminin ardından panel şeklinde sürdü. Panelin moderatörlüğünü BARÜ İİBF Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü'nden Prof. Dr. Selma Aytüre yaptı.

Prof. Dr. Ali Fuat Ersoy (Türk Kooperatifçilik Kurumu Başkanı ve Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi), "Sürdürülebilir Kalkınmada Kooperatiflerin Rolü" başlıklı konuşmasında kooperatiflerin faaliyetlerini ve kalkınmaya sağladıkları çok boyutlu katkıları anlattı.

Ahmet Varlı (Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı) "Ülkemizde Kooperatifçilik ve Kampüs Kooperatifleri?" başlıklı sunumunda ülkemizdeki kooperatif sektörünü, önemli birlikleri, kampüs kooperatiflerini, platform kooperatifçiliğini ve yapay zekâ kooperatiflerini kapsayan kapsamlı bilgiler aktardı.

Prof. Dr. Haşim Özüdoğru (Türk Kooperatifçilik Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi) "Türkiye’de Genç Çiftçilerin Kooperatifleşme Eğilimleri: Fırsatlar, Engeller ve Politika Önerileri" başlıklı konuşmasında mevcut durumu, yapısal sorunları, çözüm önerilerini ve iyi uygulama örneklerini paylaştı.

Kapanış

Kooperatiflerin sürdürülebilir kalkınmadaki rolüne dikkat çekmeyi ve farkındalığı artırmayı hedefleyen etkinlik, günün anısına çekilen fotoğrafla sona erdi.

