2024 asgari ücret için ilkler yılı olacak

Asgari ücret artışına ilişkin son dakika haberleri takip ediliyor. İlk toplantının ardından gözler, Askeri Ücret Tespit Komisyonu'nun bu yılki ilk toplantının ardından ikinci toplantıya çevrildi. Toplantıya ilk kez kasiyerler, hastane, enerji ve karayolları alanlarından 4 personel katılırken, sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya "TÜRK-İŞ'in bu yıl attığı çok olumlu bir adım" diyerek dikkat çekti. Kaya'nın görüşmelerde anlaşmaya varılamadığı yönündeki yorumlar da gündemde.





Asgari ücretle ilgili son dakika haberlerini milyonlarca kişi günlerce takip etmekte. Özellikle asgari ücret belirleme komitesinin Pazartesi günü ilk toplantısını yapmasının ardından geri sayım başladı. Genç, yaşlı, bekar milyonlarca işçi "2024'te asgari ücret ne kadar artacak?" sorusunun yanıtını ararken bu yıl ilk kez maaş zamları müzakere ediliyor.

ASGARİ ÜCRET ZAM PAZARLIĞINDA BİR İLK YAŞANIYOR!

Asgari ücret belirleme komitesinde ilk kez dört işçi temsil ediliyor. Toplantıda asgari ücretlilerin sesi olarak kasiyerler, hastane çalışanları, enerji çalışanları ve otoyol taşeronları öne çıktı. Peki bu dört işçi toplantıya neden katıldı? Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya yaşanan tuhaflıkları anlatıyor.





NEDEN İŞÇİLER TOPLANTIYA KATILDI?

Özgür Kaya, CNN Türk'e yaptığı açıklamada, bu kararın son derece önemli bir adım olduğunu vurguladı.

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücreti belirlerken 5'i işçi temsilcisi, 5'i işveren temsilcisi ve 5'i hükümet temsilcisi olmak üzere 15 komite üyesi bulunuyor. Komitede yer alan katılımcıların neredeyse tamamı sendikaları veya sendika üyelerini yani bürokrasiyi temsil ettiğinden, Asgari ücretle çalışan insanların yaşadıkları zorlukları sordular. Yaşam koşullarını anlamak mümkün değil. Olayları veya sorunları yerinde görmek için olayın kendisini ilk elden deneyimlemek gerekiyor, TÜRK-İŞ bunu almış bu sene yapılmış olumlu bir hamledir.'

Bu yılın komisyonları arasında bir market çalışanı, bir hastane çalışanı, bir enerji departmanı çalışanı ve bir otoyol çalışanı yer alıyor. Hükümet yetkililerine ve sendika temsilcilerine sahadaki yaşam koşullarını ve geçimlerini sağlamak için neye ihtiyaçları olduğunu anlattılar.

'BİR UZLAŞMA ÇIKMADIĞI SÜRECE...'

Asgari ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaması durumunda hükümet yetkilileri de çabaları hızlandıracak. Fırınlarda ne kadar ekmeğin, pazarda ne kadar yumurtanın satıldığını bu sektörlerdeki işçiler bürokratlardan daha iyi biliyor. Bu nedenle bu çalışanların öncelikle komitelere katılmaları ve sorunları aktarmaları son derece önemlidir. "