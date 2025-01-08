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New York Borsası Güçlü Verilere Rağmen Düşüşle Kapatıldı

New York borsası, güçlü ekonomik verilerin ardından düşüşle kapanarak yatırımcıları endişelendirdi.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 01:12
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 01:12
New York Borsası Güçlü Verilere Rağmen Düşüşle Kapatıldı

New York Borsası Düşüşle Kapatıldı

New York borsası, ABD'deki güçlü gelen makroekonomik verilerin, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın gevşeme döngüsüne dair belirsizliği artırmasıyla günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 170 puanın üzerinde değer kaybederek yüzde 0,42 azalışla 42.529,28 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 1,10 düşüşle 5.909,50 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,88 kayıpla 19.491,65 puana indi.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, faiz oranlarının yakın zamanda düşmeyeceği yönündeki beklentileri güçlendirirken, tahvil faizlerindeki yükselişi de destekledi. Ülkede açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM)'nin hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), geçen ay aylık bazda 2 puan artışla 54,1'e çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, ISM tarafından açıklanan verilerin hizmet sektöründeki büyümenin beklentilerin üzerinde olduğunu ve enflasyona ilişkin endişeleri artırdığını belirtti. Ayrıca JOLTS açık iş sayısı, Kasım 2024'te 8 milyon 98 bin ile 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. İse alım sayısı ise aynı dönemde 125 bin azalarak 5 milyon 269 bine geriledi.

Analistler, JOLTS verilerinin iş gücü piyasasının Fed'in faiz indirimlerinde acele etmesini gerektirmeyecek hızda yavaşlamaya devam ettiğini gösterdiğini aktardı. Ekonominin gücünü koruduğuna işaret eden veriler, Fed'in faiz indirimlerinin hızına ilişkin belirsizliği artırdı.

Analistler, Fed'in yarın yayımlanacak son toplantısına ait tutanaklar ile cuma günü açıklanacak istihdam verilerinin piyasaların odağında olacağını belirtti. Güçlü ekonomik veriler ve enflasyonist baskılar ile ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 4,69 ile nisan ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Tahvil faizlerindeki yükseliş, teknoloji hisselerini baskıladı.

Haftanın ilk işlem günü rekor seviyede kapanan çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri, Las Vegas'ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES)'nda yeni ürünlerini tanıtmasına rağmen yüzde 6,2 değer kaybetti. Ayrıca, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, Bank of America analistinin şirketin hisselerine ilişkin değerlendirmesini 'al'dan 'nötr'e çevirmesiyle yüzde 4,1 düşüş yaşadı.

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