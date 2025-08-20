2024 Kurumlar Vergisi Rekortmenleri: Bankalar Zirvede

Bankacılık ve Finans Sektörü 2024 Kurumlar Vergisi Listesini Domine Etti

HÜLYA ÖMÜR UYLAŞ - Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı 2024 yılı kurumlar vergisi rekortmenleri listesine göre, bankacılık ve finans sektöründen 18 şirket yer aldı. Bu kurumlarca tahakkuk ettirilen toplam vergi tutarı 114 milyar 208 milyon 433 bin 258 lira olarak hesaplandı.

AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden derlemesine göre, 2024 yılı için en fazla kurumlar vergisi tahakkuk ettirilen 100 mükellef içinde 32 kurum bilgilerini açıklanmasını istemedi.

Listenin İlk Sıraları Bankaların Oldu

Kurumlar vergisi rekortmenleri listesinin ilk üç sırasını bankacılık sektörü paylaştı. İlk sırada TÜRKİYE GARANTİ BANKASI AŞ, ikinci sırada TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI AŞ, üçüncü sırada ise KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI AŞ yer aldı.

Geçen Yılın İsimleri ve Listeye Yeni Girenler

2023 yılı vergi rekortmenleri listesinde ünvanı açıklananlar arasında yer alan 16 banka ve finans kuruluşu, 2024 listesine de girmeyi başardı. Bu kurumlar: Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Akbank, QNB Finansbank, Kuveyt Türk, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Fibabank, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, İstanbul Takas ve Saklama Bankası, Emin Evim, HSBC, Türk Ekonomi Bankası ve Aktif Yatırım Bankası.

Denizbank ve Anadolu Bank bu yıl listeye girerken, İller Bankası listeden çıktı.

2024'te Tahakkuk Ettirilen Kurumlar Vergisi Tutarları (Lira)

SIRA NO 1 - TÜRKİYE GARANTİ BANKASI AŞ: 25.296.492.625,93

SIRA NO 2 - TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI AŞ: 20.838.196.304,74

SIRA NO 3 - KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI AŞ: 12.071.499.612,88

SIRA NO 5 - TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK AO: 8.409.715.831,93

SIRA NO 8 - AKBANK TÜRK AŞ: 6.807.432.277,03

SIRA NO 11 - DENİZBANK AŞ: 6.081.846.838,68

SIRA NO 12 - QNB BANK AŞ: 5.786.028.690,56

SIRA NO 14 - TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI AŞ: 5.757.384.304,19

SIRA NO 24 - İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI AŞ: 3.449.592.247,22

SIRA NO 27 - EMİN EVİM TASARRUF FİNANSMANI AŞ: 3.040.074.290,13

SIRA NO 29 - HSBC BANK AŞ: 2.739.098.681,01

SIRA NO 30 - TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI AŞ: 2.662.919.807,75

SIRA NO 34 - TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ: 2.440.538.933,89

SIRA NO 37 - TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI AŞ: 2.297.029.356,77

SIRA NO 38 - ANADOLUBANK AŞ: 2.262.772.270,70

SIRA NO 42 - VAKIF KATILIM BANKASI AŞ: 2.127.716.805,60

SIRA NO 85 - AKTİF YATIRIM BANKASI AŞ: 1.081.114.846,10

SIRA NO 90 - FİBABANKA AŞ: 1.058.979.533,51