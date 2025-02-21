2024'te İş Gücü Girdi Endeksleri Açıklandı: İstihdam ve Ücretlerde Önemli Artışlar

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, 2024'ün 4. çeyreğinde istihdam ve brüt ücret endekslerinde dikkat çekici artışlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 11:12
2024'te İş Gücü Girdi Endeksleri Açıklandı: İstihdam ve Ücretlerde Önemli Artışlar

İş Gücü Girdi Endeksleri Yükselişte

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılının son çeyreğine ait iş gücü girdi endekslerini açıkladı. Veriler, istihdam endeksi'nin geçen yılın aynı dönemine göre %2,6 oranında artış gösterdiğini ortaya koydu.

Sektörel Dağılım

İstihdam endeksi, inşaat sektöründe %5,7, ticaret-hizmet sektörlerinde %4 artış sağlarken, sanayi sektöründe %0,8 düşüş yaşandı.

Çeyreklik bazda değerlendirildiğinde ise, istihdam endeksi %0,3 artarken, inşaat sektörü %0,9, ticaret-hizmet sektörleri %0,7 oranında yükseldi, sanayi ise %0,6 azaldı.

Çalışılan Saat Endeksi

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi %3 gerileme gösterdi. Bununla birlikte inşaat sektörü %0,3, ticaret-hizmet sektörleri ise %1,7 artış kaydetti.

Brüt Ücret-Maaş Endeksi'nde Yüksek Artış

2024 yılı 4. çeyreğinde brüt ücret-maaş endeksi ise %72,7 oranında bir artış gösterdi. Sektör bazında bakıldığında, sanayi %70,4, ticaret-hizmet %74,6 ve inşaat %69,2 artışla dikkat çekti.

Saatlik İş Gücü Maliyeti

Saatlik iş gücü maliyeti endeksi, 2024'ün son çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %75,6 artış gösterdi. Çeyreklik bazda ise %10,3'lük bir artış kaydedildi.

Kazanç Endeksi

Son çeyrekte saatlik kazanç endeksi, bir önceki yılın aynı dönemine göre %73,1, bir önceki çeyreğe göre ise %10,3 arttı. Ayrıca, saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi yıllık bazda %88,5 ve çeyreklik bazda %10 artış gösterdi.

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