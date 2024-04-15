Bist 100
9.814,19 0%
DOLAR
32,4 0,14%
EURO
34,56 0,33%
ALTIN
2.444,01 0,72%

Milli Emlak elindeki arsaları ucuza satıyor! Birikmiş parası olan ucuz arsaları kapışacak

Arazi sahibi olmak isteyen vatandaşlar için Milli Emlak tarafından arazi satışı yapılacağı duyuruldu.

Yayın Tarihi: 15.04.2024 08:58
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 08:58
Milli Emlak elindeki arsaları ucuza satıyor! Birikmiş parası olan ucuz arsaları kapışacak

Milli Emlak tarafından Çarşamba ve Alanya'da yer alan arazilerin satışının yapılacağı duyuruldu. Yapılan açıklama kapsamında toplam 21 adet arsa ve arazinin satışa sunulduğu ve satışın ihaleyle yapılacağı duyuruldu. 

21 Adet Arazi Satılıyor! 

Samsun Çarşamba ilçesinde yer alan 4 arsa ve 1 tarla ihale yöntemiyle satılacak. 17 Nisan tarihi saat 09.00'da gerçekleşecek ihaleyle satılacak olan arsaların büyüklüğü 242 ile 2 bin 128 metrekare arasında değişiklik gösterirken fiyatları 160 bin ile 921 bin arasında değişiklik göstermektedir. 

arazi satışı

Alanya'da satışa sunulan 16 arsa için de ihale yapılacak. 24 Nisan tarihi saat 09.00'da gerçekleşecek olan ihaleyle satışa sunulacak olan arsanın büyüklüğü 566 metrekare ile 5 bin 804 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. Fiyatları ise 260 bin TL ile 17 milyon 52 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. İster peşin, ister taksitli olarak alacağınız arsa ve arazileri alabilmek için ihaleye katılmanız gerekiyor. 

Arazi alımını yapmak ve bu şekilde uygun arazilerden faydalanmak için mutlaka ihale günlerini takip etmeniz gerekiyor. Milli Emlak tarafından satışa sunulan arazileri siz de satın alarak hem arazi sahibi olacak hem de uygun fiyatlı gayrimenkul almış olacaksınız. İhale yoluyla satılması ve ihaleden sonra hemen arazinin tapusunu alma şansınız olması da ayrı bir avantaj olarak vatandaşa sunulmaktadır. Siz de tüm arazi satışları için Milli Emlak'ın resmi sitesini takip edebilirsiniz. 

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücrete ara zam ayarı müjdesi! Bakanlık'tan 8 milyon çalışan için flaş tarih!

Eskişehir, Ankara, İstanbul listenin zirvesinde! 81 il içinden ilk üç seçildiler

VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!

Aile Bakanlığı 18-40 yaş arası kamu personeli alımı! Başvuru şartları açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
2
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
3
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
4
O kişiler elektrik faturası ödemeyecek! Bayram ettiren müjde geldi
5
Emeklilere 7000 TL zam müjdesi geldi! Maaşlara asgari ücret ayarı
6
Volkswagen gemileri yaktı! Çok satan modelini 578 bin TL'ye anahtar teslim satıyor
7
Altın fiyatları pat diye düşüşe geçecek! Altın kahini net tarih verdi

Eskişehir, Ankara, İstanbul listenin zirvesinde! 81 il içinden ilk üç seçildiler

IBAN numarası olana Müjde! 25 Nisan'da 1.000 TL ödenecek

Milli Emlak elindeki arsaları ucuza satıyor! Birikmiş parası olan ucuz arsaları kapışacak

Akaryakıta İsrail darbesi! Petrol üç haneli rakamlara ulaşıyor

Asgari ücrete ara zam ayarı müjdesi! Bakanlık'tan 8 milyon çalışan için flaş tarih!

Aile Bakanlığı 18-40 yaş arası kamu personeli alımı! Başvuru şartları açıklandı

Cilt bakımı için binlerce lira harcamaya son! Bu ürünler adım başı satışa sunuluyor

KPSS, mülakat derdi olmadan iş fırsatı! O bakanlık duyurdu: Tek şart…

Açıköğretim öğrencilerine duyuruldu! 3. Döneme ait alınan kararlarda önemli nokta

VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!

O bankadan daha önce görülmemiş kampanya! Cüzdanında o kart bulunanlar 1000 TL’yi hesaplarında görecek

Fahiş fiyatlarında şaşırtıcı kapatma yöntemi! Piyasa işleyişlerine ceza yağdırıldı