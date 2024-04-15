Milli Emlak elindeki arsaları ucuza satıyor! Birikmiş parası olan ucuz arsaları kapışacak

Milli Emlak tarafından Çarşamba ve Alanya'da yer alan arazilerin satışının yapılacağı duyuruldu. Yapılan açıklama kapsamında toplam 21 adet arsa ve arazinin satışa sunulduğu ve satışın ihaleyle yapılacağı duyuruldu.

21 Adet Arazi Satılıyor!

Samsun Çarşamba ilçesinde yer alan 4 arsa ve 1 tarla ihale yöntemiyle satılacak. 17 Nisan tarihi saat 09.00'da gerçekleşecek ihaleyle satılacak olan arsaların büyüklüğü 242 ile 2 bin 128 metrekare arasında değişiklik gösterirken fiyatları 160 bin ile 921 bin arasında değişiklik göstermektedir.





Alanya'da satışa sunulan 16 arsa için de ihale yapılacak. 24 Nisan tarihi saat 09.00'da gerçekleşecek olan ihaleyle satışa sunulacak olan arsanın büyüklüğü 566 metrekare ile 5 bin 804 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. Fiyatları ise 260 bin TL ile 17 milyon 52 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. İster peşin, ister taksitli olarak alacağınız arsa ve arazileri alabilmek için ihaleye katılmanız gerekiyor.

Arazi alımını yapmak ve bu şekilde uygun arazilerden faydalanmak için mutlaka ihale günlerini takip etmeniz gerekiyor. Milli Emlak tarafından satışa sunulan arazileri siz de satın alarak hem arazi sahibi olacak hem de uygun fiyatlı gayrimenkul almış olacaksınız. İhale yoluyla satılması ve ihaleden sonra hemen arazinin tapusunu alma şansınız olması da ayrı bir avantaj olarak vatandaşa sunulmaktadır. Siz de tüm arazi satışları için Milli Emlak'ın resmi sitesini takip edebilirsiniz.