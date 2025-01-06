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2024'te Türkiye Otomobil Pazarı Rekor Kırdı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları 2024'te, tüm zamanların yıllık rekorunu kırarak 1 milyon 238 bin 509 adede ulaştı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 23:41
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 23:41
2024'te Türkiye Otomobil Pazarı Rekor Kırdı

2024 Yılı Otomobil ve Hafif Ticari Araç Satışları Rekor Kırdı

Türkiye, 2024 yılını otomobil ve hafif ticari araç satışlarıyla rekorla kapattı. Otomobil satışları, ocak-aralık döneminde geçen yıla göre %1,3 artarak 980 bin 341 adede, hafif ticari araç pazarı ise %2,7 azalarak 258 bin 168 adede ulaştı. Toplamda satılan sıfır otomobil ve hafif ticari araçların sayısı 1 milyon 238 bin 509 adede çıkarak tarihin en yüksek seviyesine erişti.

Son Çeyrek Performansı

ODMD'nin (Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği) yaptığı açıklamada, 2024 yılının son çeyreğine dair veriler de paylaşıldı. Aralık ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,3 artarak 170 bin 249 adet satış gerçekleştirdi. Bu dönemde otomobil satışları %6,6 artışla 134 bin 811, hafif ticari araç satışları ise %9,9 artışla 35 bin 438 adede yükseldi.

Segmentasyon ve Tercihler

2024 yılı en çok tercih edilen araç segmenti %85,7 ile A, B ve C segmentlerindeki araçlar oldu. C segmenti otomobiller, 543 bin 427 adetle %55,4 pay alırken, SUV otomobiller %56,8 pay ve 556 bin 548 satışla lider konumda yer aldı. Benzinli otomobiller %60,1 pay ile en çok tercih edilen yakıt türü oldu.

Gelecek Öngörüleri

ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, otomotiv sektöründe global değişimlerin yaşandığını belirterek, "Eğer beklenmedik olumsuz bir durum yaşanmazsa, pazarın 2025 ve sonraki yıllarda 1 milyonun altına düşmeyeceğini öngörüyoruz" dedi. Bozkurt, batarya ve elektrikli araç şarj altyapısına yapılan yatırımların arttığını vurguladı.

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