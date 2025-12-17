Işıkhan: 2026 Asgari Ücret Enflasyona Ezdirmeyecek, İstihdam Korunacak

Bakan Işıkhan: 2026 asgari ücretini enflasyona ezdirmeyecek şekilde belirleyeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılı asgari ücretinin belirlenme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Işıkhan, komisyonun ilk toplantısını gerçekleştirdiklerini ve işçi ile işveren temsilcileriyle sosyal diyalogu sürdürdüklerini söyledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ve hedef

Işıkhan, "2026 yılı asgari ücret miktarının çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı ve makroekonomik dengeleri koruyacak ortak bir noktada belirlenmesi için, komisyon olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Çalışma hayatında dönüşüm ve politika öncelikleri

Bakan, dijitalleşme, yapay zeka, yeşil dönüşüm ve yeni nesil çalışma modellerinin her çalışanı ve işvereni doğrudan etkilediğini vurgulayarak, Türkiye’nin bu küresel değişimin pasif bir izleyicisi değil, güçlü bir aktörü olma iradesini taşıdığını belirtti. İşgücü piyasalarını dayanıklı kılacak, sosyal koruma ve beceri dönüşümünü hızlandıracak politikaların hazırlanmasının bir mecburiyet olduğunu söyledi.

Deprem bölgesi istihdamında toparlanma

Işıkhan, Kahramanmaraş depremleri sonrası bölgedeki işveren, çalışan ve aileleri korumak için tüm imkanların seferber edildiğini bildirdi. Deprem bölgesindeki harcamaların 40 milyar liranın üzerine çıktığını aktaran Bakan, depremden etkilenen 11 şehirde sigortalı çalışan sayısının yarı yarıya gerilediğini, ancak bugün itibarıyla sigortalı sayısının 2 milyon 59 bine ulaştığını söyledi. Bölgedeki işverenlerin prim borçlarının ertelendiğini ve yapılandırma sürelerinin uzatıldığını ifade etti.

SGK'nın mali sürdürülebilirliği ve kapsayıcılık

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kapsayıcılık, mali sürdürülebilirlik ve hizmet kalitesinin güçlendirildiğini vurgulayan Işıkhan, SGK gelir-gider dengesine dair veriler paylaştı: 2002'de gelirlerin giderleri karşılama oranı %71,5 iken, 2025 sonunda bu oranın %95,3'e çıkmasının öngörüldüğünü; prim gelirlerinin emekli aylıkları ve sağlık harcamalarını karşılama oranının ise %60,9'dan %75,1'e yükseldiğini belirtti. Ayrıca 2002'de SGK açığının milli gelire oranı %2,2 iken, 2025 sonunda bunun 0,42'ye düşmesinin beklendiğini açıkladı.

Teşvikler, aktif sigortalı sayısı ve kayıt dışı istihdam

Bakan, işverenlerin mali yükünü hafifletmek için prim teşvikleri sağlandığını belirterek, 1 Ocak 2023-30 Eylül 2025 döneminde yaklaşık 2 milyon işyerine, 13 milyon 222 bin sigortalı için toplam 890 milyar lira teşvik verildiğini söyledi. Aktif sigortalı sayısının 2002'de 12 milyon iken 2025 Eylül itibarıyla 26,5 milyon'a ulaştığını ve kayıt dışı istihdam oranının 2002'de %52 iken 2025 üçüncü çeyrekte %26,9'a gerilediğini bildirdi.

Sağlık harcamaları ve ilaç erişimi

Işıkhan, ilaç ve tedaviye erişimin genişletildiğini belirterek, geri ödeme listesinde 2000'li yılların başında 3 bin 986 ilaç varken, eklenen 72 ilaçla bu sayının 8 bin 877'ye çıktığını söyledi. 2025 yılında 465 ilaç listeye eklenmiş, bunların 56'sı kanser tedavisinde kullanılan özel ilaçlardır. Tip 1 Diyabetli çocuklar için sürekli glikoz izlem cihazlarının geri ödeme kapsamına alındığını ve 2024 Aralık-2025 Eylül döneminde yaklaşık 610 milyon lira maliyetin SGK tarafından karşılandığını belirtti.

Kritik sağlık harcamaları ve hasta sayıları

Bakan, Temmuz 2025 itibarıyla 25 kanser alt türünde kullanılan 5 immünoterapi ilacı ile kistik fibrozis ilacının geri ödeme listesine alındığını ve kistik fibrozis hastası bin hastanın bu tedavilerden faydalandığını aktardı. Ayrıca yapılan harcamalara ilişkin rakamları paylaşarak, kanser ilaçları için 45 bin hasta adına 9 milyar lira, SMA için 637 hasta adına 1,3 milyar lira, hemofili için 788 hasta adına 1 milyar lira harcama yapıldığını bildirdi.

İstihdam verileri, denetimler ve bölgesel örnek

Işıkhan, 2025 Aralık itibarıyla yürütülen rehberlik ve teftişlerle 10 bin 957 işyerine ulaşıldığını, 1 milyon 328 binden fazla çalışana erişildiğini ve yaklaşık 992 milyon lira eksik işçilik alacağının işçilere ödenmesini sağladıklarını söyledi. Ekim ayında istihdamın tarihî seviyeye ulaştığını; işgücünün 35,8 milyon, istihdam edilenlerin sayısının 32,8 milyon olduğunu, işsizlik oranının ise %8,5 ile 30 aydır tek haneli seyrettğini aktardı.

Bölgesel başarı örneği ve gelecek vizyonu

Terörsüz Türkiye hedefinin yatırım ortamı ve istihdama olumlu etkisine dikkat çeken Işıkhan, Şırnak örneğinde 2022'de işsizlik oranının %21,5 iken 2024'te %7,9'a gerilediğini belirtti. Bakan, Türkiye’nin her bölgesinde üretim, çalışma ve istihdamı artırma hedefiyle çalışmaların süreceğini ifade etti.

Not: TBMM Genel Kurulu'nda ayrıca Cumhurbaşkanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, MİT, MGK Genel Sekreterliği, İletişim Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Strateji ve Bütçe Başkanlığının bütçeleri görüşüldü.

