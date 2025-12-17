DOLAR
Bayburt'ta Ekonomik Yatırımlar: OSB ve Doğal Taş Fabrikası Toplantısı

Vali Mustafa Eldivan başkanlığında Doğal Taş Fabrikası ve OSB projeleri, üretim kapasitesi ve istihdam odaklı planlar ele alındı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 09:56
Bayburt'ta Ekonomik Yatırımlar Masaya Yatırıldı

Vali Mustafa Eldivan yönetiminde OSB ve Doğal Taş Fabrikası çalışmaları değerlendirildi

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Doğal Taş Fabrikası yönetim kurulu ile Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen oturumda, Doğal Taş Fabrikası'nda ve Organize Sanayi Bölgesi'nde yürütülen mevcut faaliyetler, devam eden projeler ile gelecek döneme ilişkin planlanan çalışmalar detaylı şekilde ele alındı.

Toplantıda, ilin ekonomik yapısının güçlendirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve istihdama katkı sağlayacak projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı.

Vali Eldivan, Bayburt’un ekonomik gelişimine katkı sunacak çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

