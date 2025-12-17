DOLAR
42,72 -0,07%
EURO
50,13 0,14%
ALTIN
5.946,54 -0,47%
BITCOIN
3.724.445,59 0,55%

Türkiye e-ticarette seviye atladı: Dijital dönüşüm bizi bölgenin lideri yapacak

BirFatura CEO'su İbrahim Bayır: Türkiye e-ticaretinde nicelikten nitelik aşamasına geçildi; dijital dönüşüm bölgesel liderliği getirecek.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 16:04
Türkiye e-ticarette seviye atladı: Dijital dönüşüm bizi bölgenin lideri yapacak

Türkiye e-ticarette seviye atladı: Dijital dönüşüm bizi bölgenin lideri yapacak

Türkiye’de e-ticaret sektörü, dijital dönüşümle birlikte sadece büyümekle kalmayıp, yönetim kalitesi ve operasyonel olgunluk açısından yeni bir döneme girdi. BirFatura CEO'su İbrahim Bayır, Türkiye’nin e-ticarette nicelikten çok nitelik kazandığını vurguladı.

'Türkiye e-ticarette sadece büyümüyor, olgunlaşıyor' diyen Bayır, pandemiyle hızlanan alışkanlıkların bugün işletmelerden daha profesyonel yönetim beklediğini belirtti. Bayır, başarının artık yalnızca sipariş sayısıyla değil; hızlı teslimat, şeffaf müşteri hizmetleri, sorunsuz iade süreçleri ve dijital entegrasyon gibi unsurlarla ölçüldüğünü söyledi. 'Hız başlangıçtı. Kalite ve yönetim becerisi artık oyunun kurallarıdır'.

Kasım 2025 kampanya döneminde 13 milyon e-fatura

Bayır, Kasım 2025 kampanya döneminde BirFatura üzerinden 13 milyonun üzerinde e-fatura kesildiğini, geçen yıl aynı dönemde rakamın yaklaşık 10 milyon olduğunu açıkladı. Bu yükselişin e-ticaret hacmindeki büyümeyi gösterdiğini söyleyen Bayır, bu dönemin işletmeler için adeta bir stres testi olduğuna dikkat çekti: 'Dijital altyapısı sağlam olan işletmeler bu dönemde öne çıkıyor'.

Müşteri deneyimi ve veri odaklı yönetim öne çıkıyor

Bayır, Türkiye’de tüketicinin daha bilinçli ve seçici hale geldiğini, müşterinin artık sadece ürünü değil, hizmeti ve güveni satın aldığını belirtti. 'Markaya bağlanan müşteri, o markayı büyütür. Uzun vadeli başarı, sadakat oluşturan işletmelerin olacak' ifadelerini kullandı.

Verinin e-ticarette en değerli unsur haline geldiğini aktaran Bayır, doğru veri takibinin tedarik planlamasından nakit akışına, pazarlama verimliliğinden ürün stratejilerine kadar birçok alanı etkilediğini vurguladı. Bayır son olarak, 'Dijital dönüşüm, bizi bölgemizin lider ülkesi yapacak' diyerek Türkiye’nin güçlü üretici altyapısı, genç nüfusu ve artan e-ticaret deneyiminin bu hedef için önemli avantajlar sunduğunu belirtti.

TÜRKİYE’DE E-TİCARET SEKTÖRÜ, DİJİTAL DÖNÜŞÜMLE BİRLİKTE YALNIZCA BÜYÜME DEĞİL, YÖNETİM KALİTESİ...

TÜRKİYE’DE E-TİCARET SEKTÖRÜ, DİJİTAL DÖNÜŞÜMLE BİRLİKTE YALNIZCA BÜYÜME DEĞİL, YÖNETİM KALİTESİ ODAKLI YENİ BİR DÖNEME GİRİYOR. BİRFATURA CEO’SU İBRAHİM BAYIR, TÜRKİYE’NİN E-TİCARETTE NİCELİKTEN ÇOK NİTELİK KAZANDIĞINI BELİRTEREK, "TÜRKİYE E-TİCARETTE SADECE BÜYÜMÜYOR; OLGUNLAŞIYOR" DEDİ.

İLGİLİ HABERLER

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye e-ticarette seviye atladı: Dijital dönüşüm bizi bölgenin lideri yapacak
2
Arkut Dağı'nda yapay kar sistemiyle kayak sezonu 30 Nisan'a uzadı
3
Gömeç’te 499 Sertifikalı İncir Fidanı Dağıtıldı — Üretim Artışı Hedefleniyor
4
Egologıcs Bursa'dan Türkiye'ye Yayılıyor: Gürsu'da Gençler Sanayiyle Buluştu
5
Hisarcıklıoğlu: DTO Başkanı Uğur Erdoğan Denizli’yi Paris‑Berlin‑Londra Seviyesine Taşıdı
6
Bozkır'da 65 Çiftçiye Yüzde 100 Hibe Makine ve Ekipman Desteği
7
MSKÜ’de 1.434 Öğrenci İŞKUR Gençlik Programıyla İş Hayatına İlk Adımı Attı

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi