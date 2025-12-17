Türkiye e-ticarette seviye atladı: Dijital dönüşüm bizi bölgenin lideri yapacak

Türkiye’de e-ticaret sektörü, dijital dönüşümle birlikte sadece büyümekle kalmayıp, yönetim kalitesi ve operasyonel olgunluk açısından yeni bir döneme girdi. BirFatura CEO'su İbrahim Bayır, Türkiye’nin e-ticarette nicelikten çok nitelik kazandığını vurguladı.

'Türkiye e-ticarette sadece büyümüyor, olgunlaşıyor' diyen Bayır, pandemiyle hızlanan alışkanlıkların bugün işletmelerden daha profesyonel yönetim beklediğini belirtti. Bayır, başarının artık yalnızca sipariş sayısıyla değil; hızlı teslimat, şeffaf müşteri hizmetleri, sorunsuz iade süreçleri ve dijital entegrasyon gibi unsurlarla ölçüldüğünü söyledi. 'Hız başlangıçtı. Kalite ve yönetim becerisi artık oyunun kurallarıdır'.

Kasım 2025 kampanya döneminde 13 milyon e-fatura

Bayır, Kasım 2025 kampanya döneminde BirFatura üzerinden 13 milyonun üzerinde e-fatura kesildiğini, geçen yıl aynı dönemde rakamın yaklaşık 10 milyon olduğunu açıkladı. Bu yükselişin e-ticaret hacmindeki büyümeyi gösterdiğini söyleyen Bayır, bu dönemin işletmeler için adeta bir stres testi olduğuna dikkat çekti: 'Dijital altyapısı sağlam olan işletmeler bu dönemde öne çıkıyor'.

Müşteri deneyimi ve veri odaklı yönetim öne çıkıyor

Bayır, Türkiye’de tüketicinin daha bilinçli ve seçici hale geldiğini, müşterinin artık sadece ürünü değil, hizmeti ve güveni satın aldığını belirtti. 'Markaya bağlanan müşteri, o markayı büyütür. Uzun vadeli başarı, sadakat oluşturan işletmelerin olacak' ifadelerini kullandı.

Verinin e-ticarette en değerli unsur haline geldiğini aktaran Bayır, doğru veri takibinin tedarik planlamasından nakit akışına, pazarlama verimliliğinden ürün stratejilerine kadar birçok alanı etkilediğini vurguladı. Bayır son olarak, 'Dijital dönüşüm, bizi bölgemizin lider ülkesi yapacak' diyerek Türkiye’nin güçlü üretici altyapısı, genç nüfusu ve artan e-ticaret deneyiminin bu hedef için önemli avantajlar sunduğunu belirtti.

