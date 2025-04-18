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Silivri'de Ayçiçeği ve Kuru Fasulye Tohum Temini Töreni Gerçekleşti

Silivri'de, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında ayçiçeği ve kuru fasulye tohumları çiftçilere ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 20:56
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 20:56
Silivri'de Ayçiçeği ve Kuru Fasulye Tohum Temini Töreni Gerçekleşti

Silivri'de Tarım Tohumları İçin Önemli Adım

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) çerçevesinde, yüzde 75 hibe ile çiftçilere ulaştırılan tohumların teminine yönelik tören, Silivri’de gerçekleştirildi.

İstanbul'un Tarımsal Potansiyeli

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, törende konuşan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, İstanbul’un sanayi ve ticaretin yanı sıra tarımsal üretimde de güçlü bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, Silivri’nin bu alandaki stratejik rolüne dikkat çekti.

Parıldar, dağıtılan her tohumun sadece bir üretim aracı olmadığını, İstanbul’un tarımsal geleceğine atılmış bir adım olduğunu ifade etti. 2024 yılı TÜİK verilerine göre, İstanbul genelinde 211 çiftçiye toplam 16.700 dekar alanda ekilmek üzere 6.760 kilogram ayçiçeği tohumu temin edileceğini belirtti.

Silivri’nin Stratejik Önemi

Silivri’de 80 çiftçiye 40 dekar alanda ekilmek üzere 320 kilogram kuru fasulye tohumu temin edildiğini aktaran Parıldar, bu kapsamda 49.600 TL bütçenin 37.200 TL’sinin Bakanlık desteğiyle sağlandığını açıkladı.

Suat Parıldar, İstanbul’un 220 bin 550 dekarlık yağlık ayçiçeği ekim alanı ve 44 bin 637 tonluk üretimiyle Türkiye genelinde 13'üncü sırada yer aldığını, Marmara Bölgesi'nin toplam üretiminin ise yüzde 5,4’ünü karşıladığını kaydetti. Silivri ilçesinin 123 bin dekarlık ekim alanı ve 20 bin 910 tonluk üretimiyle İstanbul’un yaklaşık yüzde 47’sini karşıladığını vurguladı.

Etkinlik, çiftçilere tohumların teslim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Silivri’nin bu alandaki önemi, tarımsal üretimin artmasıyla daha da belirginleşiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Tarım...

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında, yüzde 75 hibe ile desteklenerek çiftçilere ulaştırılan tohumların teminine yönelik tören, Silivri'de düzenlendi. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar törende konuşma yaptı.

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