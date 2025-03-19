2024'te Un İhracatı 3 Milyon Tona Ulaşacak

IAOM Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, bu yıl un ihracatının 3 milyon tonun üzerine çıkacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 14:08
2024'te Un İhracatı 3 Milyon Tona Ulaşacak

2024'te Un İhracatı 3 Milyon Tona Ulaşacak

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, bu yıl un ihracatının 3 milyon tondan fazla olmasını beklediklerini açıkladı. Ulusoy, "Küresel un ihracatında dünya şampiyonluğu unvanımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Dünya Nüfusunun Beslenmesinde Kritik Rol

20 Mart Dünya Un Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan Ulusoy, unun en önemli temel gıdalardan biri olduğunu vurguladı. Un sektörünün, son 10 yıldır dünya ihracatında şampiyon konumda olduğunu belirten Ulusoy, şu bilgileri paylaştı: "Yıllık 32 milyon ton buğday işleme kapasitesine sahip un sektöründe, 69 ilde 508 un fabrikası bulunmaktadır."

Üretim Kapasitesi ve Gelecek Beklentileri

Ulusoy, 2025 yılı için sektördeki kapasite kullanım oranının %50 civarında kalacağını, bu durumun da üretim kapasitesinin yaklaşık %50'sinin atıl durumda olacağını tahmin ettiklerini ifade etti. Buna karşın, güncel kısıtlamalara ve lojistik maliyet artışlarına rağmen 2024'te başarılı bir un ihracatı gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Filistin'e İhracat Üç Kat Arttı

Yılın ilk 2 ayında ithal buğday kısıtlaması nedeniyle un ihracatında düşüş yaşandığını açıklayan Ulusoy, Ocak-Şubat döneminde hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörünün Filistin'e ihracatının %290 artış ile 107 milyon dolara yükseldiğini bildirdi. Ulusoy, "Filistin'e geçen yıl 36 bin ton un ihracatı gerçekleşti. İlk iki ayda ise bu rakam 11 bin tona çıkarak 4,6 milyon dolara ulaştı" dedi.

"Un sanayicileri olarak Filistin'in ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz" diye ekleyen Ulusoy, bu yıl un ihracatında büyük başarılar elde etmeyi hedeflediklerini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çin'de Şubat'ta Elektrik Tüketimi Yüzde 8,6 Arttı
2
Rekabet Kurulu'ndan Eczacıbaşı Monrol'ün Curium International'a Devrine Koşullu İzin
3
Emekli maaşı 10.000-12.000-15.000 TL olanlar dikkat! 4A 4B 4C'liler için duyuruldu
4
Bu fiyatlar araba sattırır! Araç muayene ücretleri değişti: İşte yeni tarife
5
TCMB Güncel Döviz Kurları: 15.30 Raporu
6
AB'de Saatlik İş Gücü Maliyeti Yüzde 4,3 Arttı
7
ABD'de Mortgage Faizleri 9 Hafta Sonra Yükseldi

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL