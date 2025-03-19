2024'te Un İhracatı 3 Milyon Tona Ulaşacak

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, bu yıl un ihracatının 3 milyon tondan fazla olmasını beklediklerini açıkladı. Ulusoy, "Küresel un ihracatında dünya şampiyonluğu unvanımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Dünya Nüfusunun Beslenmesinde Kritik Rol

20 Mart Dünya Un Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan Ulusoy, unun en önemli temel gıdalardan biri olduğunu vurguladı. Un sektörünün, son 10 yıldır dünya ihracatında şampiyon konumda olduğunu belirten Ulusoy, şu bilgileri paylaştı: "Yıllık 32 milyon ton buğday işleme kapasitesine sahip un sektöründe, 69 ilde 508 un fabrikası bulunmaktadır."

Üretim Kapasitesi ve Gelecek Beklentileri

Ulusoy, 2025 yılı için sektördeki kapasite kullanım oranının %50 civarında kalacağını, bu durumun da üretim kapasitesinin yaklaşık %50'sinin atıl durumda olacağını tahmin ettiklerini ifade etti. Buna karşın, güncel kısıtlamalara ve lojistik maliyet artışlarına rağmen 2024'te başarılı bir un ihracatı gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Filistin'e İhracat Üç Kat Arttı

Yılın ilk 2 ayında ithal buğday kısıtlaması nedeniyle un ihracatında düşüş yaşandığını açıklayan Ulusoy, Ocak-Şubat döneminde hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörünün Filistin'e ihracatının %290 artış ile 107 milyon dolara yükseldiğini bildirdi. Ulusoy, "Filistin'e geçen yıl 36 bin ton un ihracatı gerçekleşti. İlk iki ayda ise bu rakam 11 bin tona çıkarak 4,6 milyon dolara ulaştı" dedi.

"Un sanayicileri olarak Filistin'in ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz" diye ekleyen Ulusoy, bu yıl un ihracatında büyük başarılar elde etmeyi hedeflediklerini belirtti.