2024 Yılı Şeker Pancarı Alım Fiyatı Belirlendi

Şeker Pancarı Alım Fiyatı Açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı için şeker pancarı alım fiyatını duyurdu. Yapılan açıklamada, kota tamamlama primi ile birlikte fiyatın ton başına 2.375 lira olarak belirlendiği bildirildi.

Bakanlığın Açıklaması

Bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Türkşeker tarafından 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatı kota tamamlama primi ile birlikte ton başına 2.375 lira olarak belirlenmiştir. Çiftçilerimize hayırlı olsun." ifadeleri yer aldı.

Bu gelişme, ülke genelindeki çiftçilerin zor zamanlar geçirdiği bir dönemde, tarımsal üretimi teşvik etmeyi amaçlıyor.