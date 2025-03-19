Akkuyu NGS'de İkinci Güç Ünitesinin Ana Köprülü Vinci Devreye Alındı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Yeni Bir Dönem Başladı

Mersin'de inşaatı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde, ikinci güç ünitesinin makine dairesindeki ana köprülü vinç devreye alındı.

Akkuyu Nükleer AŞ'nin açıklamasına göre, 350 ton kapasiteli köprülü vincin montaj süreci, vinç kirişlerinin yerine yerleştirilmesiyle başladı. Uzman ekip, birkaç ay boyunca elektrik devrelerinin düzenlenmesi ve vincin güvenli çalışmasını sağlayan mekanizmaların kontrolünü yaptı.

Vinsin kabul işlemleri, statik ve dinamik testlerin uygulanmasının ardından gerçekleştirildi. Uzmanlardan oluşan bir komisyon, kontrol sonuçlarına dayanarak ekipmanın çalışmaya hazır olduğunu onayladı.

Yeni köprülü vinç, türbin binasında inşaat ve montaj süreçlerinde kritik bir rol oynayacak; ayrıca nükleer santralin işletimi sırasında kaldırma, taşıma, yükleme ve boşaltma işlemlerinde kullanılacak. Bu gelişme, türbin adası ekipmanının kurulumuna başlanmasını da sağlayacak.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, vinçin hizmet ömrünün güç ünitesinin tüm yaşam döngüsü için tasarlandığını belirterek, "Köprülü vincin, türbin jeneratörü ve diğer ağır ekipmanları kurmak için kullanılacağını ifade etti. Tüm bu ekipmanlar halihazırda sahada bulunuyor ve gerekli hazırlıkların ardından aşamalı kurulumlarına geçeceğiz," dedi.

Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), ikinci güç ünitesinin makine dairesine ait ana köprülü vinç devreye girdi.

Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), ikinci güç ünitesinin makine dairesine ait ana köprülü vinç devreye girdi.