2024 yılında bu otomobillerin satışı yapılmayacak

Ticaret Bakanlığı'nın elektrikli araç ithalatına yönelik aldığı yeni kararın ardından, birçok marka ve model için Türkiye'ye giriş kapısı şimdilik kapanmış durumda. Eğer yasada bir değişiklik olmazsa, toplamda 27 farklı modelin Türkiye'de satışı mümkün olmayacak. Yasadan etkilenen şirketler, Türkiye'de araçlarını satmak için yeni ithalat koşullarına uygun adımlar atmaya hazırlandıklarını belirtiyorlar. Elektrikli araçların trafiğe kaydedilme sayısı 2022 yılına göre yaklaşık 5.5 kat artarak 80,043'e ulaştı. 2022'de her 1000 otomobilden sadece 1'i elektrikliyken, geçen yıl bu oran 1000 otomobilden 5'i elektrikliye yükseldi. İşte detaylar...





ELEKTRİKLİ ARAÇ MODELLERİNE YÖNELİK ÖNEMLİ KISITLAMA

Ticaret Bakanlığı'nın aldığı karar, Türkiye'ye ithal edilen elektrikli araçların modellerine yönelik önemli bir kısıtlamayı beraberinde getiriyor. Yasaklanan modellerin sayısı 27 olarak belirlenmiş durumda. Yasadan etkilenen otomobil şirketleri, Türkiye'de araç satışlarını devam ettirmek için yeni koşullara adapte olma sürecine gireceklerini vurguluyorlar.





Elektrikli araçların Türkiye'de giderek artan popülerliği, 2022 yılına göre önemli bir artışı ortaya koyuyor. Bu dönemde elektrikli otomobillerin sayısı 80,043'e yükselmiş, her 1000 otomobilden 5'i elektrikli araç olmuştur. Bu durum, Türkiye'de sürdürülebilir ve çevreci ulaşım modellerine olan talebin arttığını gösteriyor.

Ancak, Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi, ithalat koşullarını yeniden düzenleyerek belirli modellerin Türkiye'de satışını etkileyecek. Yasadan etkilenen otomobil şirketleri, Türkiye'de elektrikli araç satışlarını sürdürebilmek ve pazar paylarını koruyabilmek için bu yeni koşullara adapte olma yolunda adımlar atmaya hazırlanıyorlar. Bu durum, Türkiye'deki elektrikli araç pazarının önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceğine dair önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.

2024 yılında Türkiye'de satışa sunulması planlanan dikkat çekici elektrikli otomobil modelleri hakkında yapılan açıklamalar, 29 Aralık'ta yürürlüğe giren "Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ" ile etkilendi. Otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci, Alfa Romeo Milano, Audi Q4 e-Tron, BMW iX2 gibi birçok markanın modelinin Türkiye'de resmi olarak satışa sunulamayacağını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil üreticisi TOGG'un da piyasaya girişiyle birlikte elektrikli araç satışlarında artış beklenirken, bu yeni tebliğle bazı modellerin Türkiye'ye getirilemeyeceği ifade edildi.

Elektrikli otomobil satışlarının artış göstermesi ve TOGG'un piyasaya sürülmesi beklenirken, 29 Aralık'ta yürürlüğe giren "Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ" ile Türkiye'ye ithal edilecek bazı modellerin kısıtlandığı ifade edildi. Bu durum, Alfa Romeo Milano, Audi Q6 e-Tron, BMW i5 Touring, BYD Seal gibi modellerin Türkiye'de satışa sunulamayacağını gösteriyor. Gazeteci Emre Özpeynirci, bu durumda yasal bir değişiklik olmazsa söz konusu modellerin Türkiye'ye resmi olarak getirilemeyeceğini belirtti.

Tebliğde belirtilen şartlar ve kısıtlamaların devam etmesi durumunda, Türkiye'de satışa sunulması planlanan bu modellerin girişi engellenecek. Elektrikli otomobil pazarının büyümesine paralel olarak, bu alanda düzenlemelerin ve yasal değişikliklerin dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir.

Volvo, Türkiye'de satışa sunulması planlanan EX30 modelinin ithalatında karşılaşılan engellerle ilgili bir açıklama yaptı. Firma, Ticaret Bakanlığı tarafından 29.11.2023 tarihli ve 32384 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat 2023/22)" doğrultusunda yeni ithalat koşullarının 29.12.2023 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle EX30 modelini henüz Türkiye'ye ithal edemeyeceklerini belirtti.

Volvo, Türkiye pazarında aracın satışına yönelik engeller ortadan kalktığında gerekli adımları atarak EX30 modelini Türkiye'de satışa sunmak için çaba göstereceklerini ifade etti. Bu durum, yeni ithalat koşullarının etkisiyle Volvo EX30'un Türkiye'de resmi olarak satışa sunulamamasını ve firma tarafından bu konuda ilerleyen dönemde atılacak adımları içermektedir. Yeni düzenlemeler ve ithalat koşulları, otomotiv endüstrisinde faaliyet gösteren markaların Türkiye pazarına yönelik stratejilerini ve planlarını etkileyerek, ithal edilecek araç modellerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.