2025 Gümrük Müşavirliği Asgari Ücretleri Belli Oldu

2025 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücretleri Açıklandı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliğinde 2025 yılına ilişkin asgari ücret tarifesi belirlendi. 5. mükerrer sayıda yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan bu tebligat, sektör profesyonelleri için önemli bir gelişmeyi işaret ediyor.

Yeni Tarifeler

Resmi tebliğe göre, gümrük müşavirliği asgari ücretleri 41 lira ile 12 bin 260 lira arasında değişirken, yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi ise 770 lira ile 199 bin 130 lira arasında uygulanacak.

Aynı zamanda, aylık toplam müşavirlik ücretinin 27 bin lirayı aşması durumunda, aşan kısma ilişkin tutar tarafların karşılıklı anlaşmasıyla belirlenecek.

Bu yeni düzenleme, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek ve sektördeki tüm gümrük müşavirleri için geçerli olacaktır.