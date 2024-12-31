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2025 Patent Başvuru Ücretleri Belli Oldu

TÜRKPATENT, 2025'te geçerli patent ve marka başvuru ücretlerini açıkladı. 1 Ocak'tan itibaren yeni tarifeler uygulanacak.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 21:30
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 21:30
2025 Patent Başvuru Ücretleri Belli Oldu

Patent Başvurularında 2025 Ücret Tarifesi Açıklandı

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), 2025 yılında geçerli olacak ücret tarifesini belirledi. Kurumun 2025 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlanmıştır.

Yeni Ücretler

Yapılan açıklamaya göre, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen patent ve faydalı model başvuru ücretleri 67,42 lira, marka tescil ücreti 1618,17 lira, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı başvuru ücretleri 17,42 lira olarak belirlenmiştir. Tasarım tescil başvuruları için ise 265,83 lira ücret alınacaktır.

Tebliğ, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

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