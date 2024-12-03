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2025'te 52 Baraj ve Gölet İnşa Edilecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025'te 52 yeni baraj ve gölet inşa ederek, su verimliliğini artırmayı hedefliyoruz dedi.

Yayın Tarihi: 03.12.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 15:18
2025'te 52 Baraj ve Gölet İnşa Edilecek

Bakan Yumaklı'dan Su Yönetimi Vurgusu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025'te 52 yeni baraj ve gölet inşa ederek, toplamda 512 milyon metreküp suyu depolayacaklarını açıkladı. Yapay zeka destekli sulama otomasyonu ve elektronik su yönetim sistemlerinin yaygınlaştırılacağını dile getiren Yumaklı, bu sistemin 7 bölgede 20 pilot sahada 2025 yılında kurulacağını belirtti.

564 Tesisin Toplu Açılışı

Bakan Yumaklı, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanan 564 tesisin toplu açılış töreninde konuşma yaptı. Yumaklı, su kaynaklarının korunmasının önemine dikkat çekerek, bu yıl hayata geçirilen tarımsal üretim planlamasının ana belirleyicisinin su olduğunu ifade etti.

DSİ'nin Yatırımları

Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından gerçekleştirilen yatırımların son 22 yılda önemli bir artış göstermesiyle birlikte, ülkenin geleceğe güvenle bakabilmesi için bu projelerin hayata geçirildiğini vurguladı. DSİ'nin güçlü liderliğiyle uygulanan projeler, tarım, enerji ve çevre alanında kritik rol oynamaktadır.

Su Yönetimine Yönelik Projeler

2028'e kadar borulu kapalı sulama sistemlerini %6'dan %35'e, ardından %45'e çıkarma hedefi olduğunu belirten Bakan Yumaklı, ilave olarak, kuraklık izleme sistemlerinin de kurulmasına hız verdiklerini açıkladı. Yeni içme suyu yatırımlarıyla şehirlerin temiz içme suyu kapasitelerinin artırılmasını planladıklarını ifade etti.

Su Verimliliği Seferberliği

Bakan Yumaklı, Su Verimliliği Seferberliği kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetlerinin devam ettiğini, su kaynaklarının etkin yönetimi ve verimli kullanımı amacıyla yürütülen çalışmaların önemini vurguladı. Ayrıca Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında hiçbir fark yok. sözlerinden ilham aldıklarını söyledi.

Yeni Tesisler ve Gelecek Vizyonu

Yumaklı, açılışı yapılan 564 tesis ile yatırım projelerinin önemli bir aşamasına geldiklerini belirterek, gelecekte susuzlukla mücadele için gerekli adımları atacaklarını ifade etti. Bu çalışmalara yön veren liderliğe ve vizyona duyduğu minnettarlığı dile getirdi.

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