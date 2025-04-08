2025'te Dünyanın En Zengin Şehirleri Açıklandı

Dünyanın En Zengin Şehirleri 2025 Raporu Yayınlandı

Dünyanın önde gelen yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık danışmanlık firması Henley & Partners ile küresel veri istihbarat şirketi New World Wealth işbirliğiyle hazırlanan "Dünyanın En Zengin Şehirleri 2025" raporu yayımlandı.

Rapora göre, ABD, ilk 50 şehir sıralamasında 11 şehirle liderliğini korurken, New York, 818 centi-milyoner ve 66 milyarder ile birlikte toplamda 384 bin 500 yüksek net servete sahip bireyle zirve konumunu sağlamlaştırdı.

New York'un Ardından Bay Area Geliyor

New York'u, 342 bin 400 milyonerle San Francisco ve Silikon Vadisi’ni kapsayan Bay Area takip ediyor. Son 10 yılda zengin sayısında %98'lik bir büyüme kaydeden Bay Area, 82 milyarder ile New York'u geride bırakarak teknoloji zenginliğinin küresel merkezi olarak dikkat çekiyor.

Çin İkinci Sırada

Raporda, 2023'te 5 şehirle yer alan Çin, 2024'te Guangzhou’nun da listeye girmesiyle birlikte 50 şehir arasında 6 şehirle ABD’nin ardından ikinci sırada yer alacak. Çin'in yanı sıra ABD'nin büyük şehirlerinde de zenginlerin sayısında önemli bir artış gözlemleniyor. Özellikle Scottsdale %125 ve West Palm Beach %112 artışla dikkat çekerken, Miami %94, Washington DC %92 ve Austin %90 büyüme gösteren diğer önemli şehirler arasındadır.

Londra ve Moskova Düşüşte

Dünyanın en zengin şehirlerinden biri olan Londra, sıralamadan düşmeye devam ediyor. 2024'te 5. sıraya gerileyen Londra, bu yıl 215 bin 700 milyonerle 6. sırada yer alıyor. Son 10 yılda %10’u aşan bir düşüş gösteren Londra'nın ardından, Moskova da %25’lik bir düşüşle 40. sıraya gerilemiş durumda.

Tokyo ve Singapur Öne Çıkıyor

Rapora göre, geçen yıl Japonya'da işlem gören Nikkei 225 endeksinin toparlanmasının etkisiyle Tokyo, 292 bin 300 milyonerle 3. sıradaki yerini koruyor. Tokyo'nun ardından Singapur 242 bin 400 milyonerle 4. sırada yer alırken, Los Angeles 220 bin 600 milyonerle Londra’yı geçerek 5. sıraya yükseldi.

Türkiye'nin Durumu

Aynı raporda, Türkiye'de toplam 40 bin 200 milyoner, 131 centi-milyoner ve 16 milyarder bulunurken, İstanbul 15 bin milyonere, 58 centi-milyonere ve 10 milyardere ev sahipliği yapıyor. Ülke genelinde toplam likit servetin yaklaşık 945 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtilirken, kişi başına düşen likit servet ise 11 bin 200 dolar olarak kaydedildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Henley & Partners Türkiye Yönetici Ortağı Burak Demirel, "İstanbul sadece Türkiye'nin finansal merkezi değil, aynı zamanda Avrupa ile Orta Doğu arasında bir geçiş kapısı. Yüksek net servetli bireyler için sunduğu yaşam tarzı, yatırım fırsatları ve kültürel zenginlikleriyle İstanbul ve Bodrum, küresel servet haritasında her geçen yıl daha görünür hale geliyor." ifadelerini kullandı. Demirel, Türkiye'nin yatırım yoluyla oturum programlarına yoğun ilgi gördüğünü vurgulayarak, "Uluslararası yatırımcılar için artık sadece bir tatil destinasyonu değil, aynı zamanda güçlü bir alternatif yaşam ve varlık merkezi." dedi.