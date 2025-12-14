DOLAR
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Denizli'ye Geliyor: DSO'da Sanayici Buluşması

TOBB ve WCF Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Denizli Sanayi Odası ev sahipliğinde sanayici buluşması ve program kapsamında ilçelerde açılışlar için Denizli'ye geliyor.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 19:02
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 19:02
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Denizli'ye Geliyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Denizli Sanayi Odası (DSO) ev sahipliğinde düzenlenecek sanayici buluşması ve bir dizi program kapsamında Denizli'ye geliyor.

Toplantı Detayları

Program, Denizli Sanayi Odası Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Hisarcıklıoğlu, DSO Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleriyle birlikte, Denizli ve çevre illerden gelen Oda ve Borsa başkanları ile sanayicilerle kapalı bir istişare toplantısında bir araya gelecek.

Gündem ve Beklentiler

Toplantıda, Denizli sanayisinin mevcut durumu çerçevesinde sektörlerin beklentileri, üretim ve ihracat odaklı yapının karşı karşıya olduğu güncel sorunlar ile iş dünyasının çözüm önerileri kapsamlı şekilde ele alınacak. Sanayicilerin talep ve değerlendirmelerinin doğrudan aktarılacağı oturumda karşılıklı görüş alışverişi yapılacak.

DSO ev sahipliğindeki buluşmanın, Denizli iş dünyasının görüş ve beklentilerinin üst düzeyde değerlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Program Kapsamı

TOBB Başkanı’nın Denizli programı kapsamında ilçelerde okul açılışları ve resmi ziyaretler de yapılması planlanıyor.

