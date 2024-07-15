İstanbullulara hafta sonu müjdesi geldi! Adalar, Bağcılar, Avcılar, Beşiktaş ve o ilçeler...

İstanbul genelinde yaz sıcakları kentlileri terletmeye devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son verilere göre İstanbul'un 38 ilçesinde parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. Sıcaklıkların yalnızca bazı bölgelerde artması bekleniyor. Kent genelinde en düşük hava sıcaklığının 21 derece, en yüksek hava sıcaklığının ise 34 derece olacağı bildirildi.

"Minimum sıcaklık 21 derece Maksimum sıcaklık 34 derece"

İstanbullular için günlük hava tahmini, bulutlu ve gökyüzünün açık olacağı yönünde. Sabah saatlerinde hava biraz serin olacak ancak gün içinde sıcaklıkların artması bekleniyor. Güneşin özellikle öğleden sonra belirgin olması bekleniyor. İstanbul'un yüksekte kalan kesimlerinde ise hafif rüzgar bekleniyor, bu da nemi bir miktar azaltabilir. Sağlık uzmanları ise, vatandaşları öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığına karşı kalınmaması konusu hakkında uyarıyor.





Meteoroloji yetkilileri son hava koşullarını ve uyarıları paylaşmaya devam ederken önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının düşüp düşmeyeceği ya da yeni sıcak hava dalgasının yaşanıp yaşanmayacağı konusunda İstanbulluların güncel bilgileri takip etmesi önemli.

İSTANBUL İLÇELERİ İÇİN HAVA TAHMİNİ:

Adalar: 30°

Arnavutköy: 31°

Ataşehir: 31°

Avcılar: 30°

Bağcılar: 29°

Bahçelievler: 32°

Bakırköy: 32°

Başakşehir: 29°

Bayrampaşa: 30°

Beşiktaş: 30°

Beykoz: 30°

Beylikdüzü:33°

Beyoğlu: 31°

Büyükçekmece: 32°

Çatalca: 31°

Çekmeköy: 31°

Esenler: 30°

Esenyurt: 31°

Eyüpsultan: 30°

Fatih: 33°

Gaziosmanpaşa: 30°

Güngören: 32°

Kadıköy: 32°

Kağıthane: 32°

Kartal: 34°

Küçükçekmece: 31°

Maltepe: 30°

Pendik: 32°

Sancaktepe: 31°

Sarıyer: 30°

Silivri: 31°

Sultanbeyli: 30°

Sultangazi: 30°

Şile: 31°

Şişli: 32°

Tuzla: 33°

Ümraniye: 31°

Üsküdar: 31°

Zeytinburnu: 32°