Prof. Dr. Ahmet Bolat: AJet ve Türk Hava Yolları Türkiye’nin Dünyaya Açılan Yüzü

AJet Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Sabiha Gökçen ziyaretinde AJet ve Türk Hava Yolları'nın Türkiye'nin dünyaya açılan yüzü olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 20:40
Sabiha Gökçen'de kapsamlı saha incelemesi

Prof. Dr. Ahmet Bolat, beraberindeki ekip ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda operasyon alanlarında incelemelerde bulundu. Terminalden aprona, ekip odalarından CIP salonuna kadar tüm birimler yerinde değerlendirildi ve süreçlerin işleyişi gözden geçirildi.

Çalışanlarla buluşma ve geri bildirimler

Bolat, saha ekipleriyle bir araya gelerek operasyon deneyimlerini, karşılaşılan zorlukları ve ihtiyaçları dinlediklerini belirtti. Çalışanların AJet'in büyüme yolculuğuna yaptığı katkının kendileri için çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Ziyaret sırasında AJet’in Türkiye’nin ve dünyanın ikonik yapılarının görselleriyle tasarlanmış yolcu taşıma araçları da incelendi. İstanbul’un simgelerinden dünya kültürel miraslarına uzanan bu görsellerin misafirlerde olumlu bir ilk izlenim yarattığına dikkat çekildi.

Misafir deneyimi ve 85 milyon yolcu

Havalimanı temaslarında ülkemizin farklı şehirlerine ve dünyanın dört bir yanına seyahat eden misafirlerle sohbet edilerek geri dönüşler not alındı. Bolat, her bir yolcunun uçağa binerken taşıdığı hikâyeyi düşünmenin, çalışanların ortaya koyduğu emeğin önemini hatırlattığını ifade etti. Her yıl 85 milyon misafirin güvenli ve konforlu yolculuğu için sahadaki çabanın görülmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Türkiye'ye açılan yüz olarak hizmet anlayışı

Bolat, AJet ve Türk Hava Yolları'nın sadece birer havayolu şirketi olmadığını, aynı zamanda Türkiye’nin dünyaya açılan yüzü olduklarını belirtti. Bu misyonu unutmadan süreçleri sürekli geliştirdiklerini ve misafirlere her zaman daha iyi hizmet sunmak için kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti. Yeni yıl yaklaşırken tüm çalışma arkadaşlarına emekleri için teşekkür ederek sağlık ve başarı dileklerinde bulundu.

