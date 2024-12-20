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2025'te Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Seferberlik Bekleniyor

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, 2025 yılı için tarımsal üretim artışı ve gıda israfının önlenmesi adına seferberlik çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 11:40
2025'te Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Seferberlik Bekleniyor

TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik'ten 2025 Beklentisi

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 2025 yılı için küçükbaş hayvancılığı konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu. Çelik, "Tarımsal üretim artışlarının sağlanması ve gıda israfının önlenmesi için topyekun seferberlik ilan edilmeli" dedi.

Küçükbaş Hayvan Sayısının Artırılması Gerekiyor

Çelik, küçükbaş hayvan sayısının ve veriminin yükseltilmesi gerektiğini vurgulayarak, kırmızı et üretiminin artırılmasının ülke gündemine yansıyan et fiyatları ve ithalat sorunlarını çözeceğini ifade etti.

Üretici ve Tüketiciler İçin Mutlu Bir Yıl Diledi

Genel Başkan, 2025 yılı için beklentilerini dile getirirken, "Önümüzdeki yılın, üreticilerimizin çok daha fazlasını ürettiği, tüketicilerimizin ise en uygun fiyatlarla daha çok tükettiği, iki kesimin de mutlu olacağı bir yıl olmasını istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Girdi Maliyetlerinin Düşürülmesi Şart

Girdi maliyetlerinin düşmesi beklentisini de dile getiren Çelik, "Üretimin artırılması için seferberlik yolundaki sorunlar ortadan kaldırılmalıdır. Yetiştiricilerimizi en çok zorlayan yem giderlerine yönelik gereken çalışmalar yapılmalıdır" şeklinde konuştu. Özellikle kaba yem üretimine fazla önem verilmesi gerektiğini belirtti.

Destekler Artırılmalı

Çelik, hayvancılığa verilen desteklerin artırılması gerektiğinin altını çizerek, desteklerin sektöre olumlu yansımalarını sürdürmesini istedi. Ayrıca, birliklerin güçlendirilmesi ile küçükbaş hayvancılıkta hedeflere ulaşmanın mümkün olduğunu vurguladı.

Somut Adımlar Atılmalı

Başkan Çelik, gelecek dönemde sektörün gelişmesini sağlamak için Sayın Cumhurbaşkanı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile diğer paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışacaklarını ifade etti.

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