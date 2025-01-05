2025'te Para Piyasası Fonlarıyla Yükseliş Bekleniyor

Türkiye Hayat Emeklilik Fon Yönetimi ve Ekonomik Araştırmalar Direktörü Gürol Sami Özer, 2025 yılında para piyasası fonlarının güçlü bir performans sergilemesini beklediklerini açıkladı. Özer, geçen yıl en yüksek getiriyi sağlayan fonların para piyasası fonları olduğunu belirtti.

Özer, bireysel emeklilik sistemi (BES) fonlarının 2024 yılı performansına dair değerlendirmelerini AA muhabirine yaptı. Geçtiğimiz yıl sektördeki getirilerin incelendiğinde, katılım dahil altın fonlarının ortalama getirisi %55,5 iken, para piyasası fonlarının getirisi %60,7 olarak kaydedildi. Hisse senedi fonlarının getirileri ise genellikle %45 ile %55 arasında seyrederken, yaşam döngüsü fonları %70’lere kadar ulaşabiliyor.

Özer, yaşam döngüsü fonlarının yüksek performansının bu fonların hisse senedi ağırlıklı olmasına ve aktif yönetimine bağlı olduğunu ifade etti. Ayrıca, altın fonlarının bu yılın ilk dört ayında %20-25 civarında bir getiri sağladığını, mayıs ve ağustos arasında ise getirinin olmadığını, ardından tekrar %20 civarında bir performans gösterdiğini belirtti.

Küresel Ekonomik Dinamikler ve Altın Yatırımı

Küresel ekonomi üzerindeki etkileri vurgulayan Özer, ABD ekonomisi'ndeki gelişmelerin piyasalardaki belirleyici unsurlardan biri olacağını söyledi. Altın yatırımının Türk kültürünün önemli bir parçası olduğunu, toplumun büyük bir kesiminin altına ilgi gösterdiğini dile getiren Özer, dünya genelindeki negatif reel getirinin ve bol likiditenin sona erdiğini kaydetti.

Özer, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bilançolarını küçültme yoluna gittiğini belirterek, "Bu yıl altın fiyatlarının geçmişteki gibi faiz indirimleriyle yukarı yönlü bir hareket göstermesini beklemiyoruz," dedi. Fed’in faiz oranlarını %3 seviyesine çıkarmasının ardından, enflasyon risklerinin de etkili olmasına dikkat çekti.

TL Cinsi Varlıklara Yöneliş

Bu yıl içinde para piyasası fonlarının getirilerinin yüksek olacağına inandığını vurgulayan Özer, gelecekte TL cinsi varlıkların daha cazip hale geleceği öngörüsünde bulundu. Türkiye Hayat Emeklilik’in portföy büyüklüğünün 262 milyar 515 milyon lira olduğunu, sektör büyüklüğünün ise 1,2 trilyon lira seviyesine ulaştığını açıkladı. 2025 yılı itibarıyla sektör büyüklüğünün 1,8 trilyon liralara, Türkiye Hayat Emeklilik’in de 400 milyar lira üzerinde bir fon büyüklüğüne ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

Katılım Fonlarındaki Yenilikler

Özer, bireysel emeklilik sisteminin 2013’ten bu yana devlet katkısıyla önemli bir ivme kazandığını ve katılımcı sayısının arttığını bildirdi. 2017 sonrası fon büyüklüğü ve katılımcı sayısındaki artışın, Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) uygulanması ve devlet katkısının %25'ten %30'a çıkmasıyla gerçekleştiğini ifade etti.

Ayrıca, geçen yıl yabancı şirketlerin yer aldığı "Katılım Karma Fonu"nu kurarak, sektördeki ilk yabancı hisse senetli katılım fonuna öncülük ettiklerini belirten Özer, gelecekte yurt dışında hisse senetleriyle ilgili yeni çalışmaların yapılacağını kaydetti.

Özel Danışmanlık ve Model Portföy Uygulamaları

Özer, Türkiye Hayat Emeklilik’in iki önemli hizmetine dikkat çekti. Bunlar, ekonomik araştırma ekipleri tarafından oluşturulan aylık güncellenen model portföy ve otomatik danışmanlık uygulaması olan Fona Sor. Model portföy önerileri, katılımcının yaşı, risk profili ve piyasa dinamiklerine göre şekilleniyor. Bu uygulamanın herkes için erişilebilir olduğunu ve 2023 yılında getirinin %60 seviyelerine ulaştığını belirtti.