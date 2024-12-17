2025 Yılı Bütçeleri TBMM'den Geçti: Ticaret ve Hazine Bakanları Açıklamalarda Bulundu

2025 Yılı Bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda Kabul Edildi

Ticaret ve Hazine ile Maliye Bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda onaylandı. Genel Kurulda yapılan konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyük şirketlerden alacakların takip edildiğini belirtti.

Bakan Şimşek'ten Vergi Açıklamaları

Bakan Şimşek, vergi alacaklarıyla ilgili yetkilerinin kısıtlı olduğunu vurgulayarak, "Hiçbir bakan vergi silmemiştir, silemez. Bu konuda yetki sadece yüce Meclis'e aittir" dedi. Sözleriyle muhalefet milletvekillerine yanıt vererek, "Soru soruyorsunuz, dinlemiyorsunuz" şeklinde tepkisini dile getirdi.

Yasadışı Bahisle Mücadele Çalışmaları

Yasadışı bahis konusuna yönelik de dikkat çeken açıklamalarda bulunan Şimşek, MASAK ve kolluk birimleriyle iş birliği içerisinde 17 bin 304 kişiyi içeren analiz çalışmaları yapıldığını aktardı. Ayrıca, bu yıl 2 milyar liralık yasadışı işlemin engellenmiş olduğunu ifade etti.

Bölgesel Kalkınma Vurgusu

Bölgesel kalkınma farklarını gidermenin önemli bir hedef olduğuna değinen Şimşek, 2003-2024 döneminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yapılan yatırımları anlattı. Bu bölgelerde toplam 2,1 trilyon lira yatırım gerçekleştirildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanı'ndan İleriye Dönük Hedefler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Alican Gümrük Kapısı'nın açılması konusunda Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon halinde çalıştıklarını belirtirken, "Bu kapının açılması için bastırmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Mecliste Gergin Anlar

Genel Kuruldaki tartışmalar esnasında Şimşek, muhalefet üyelerinin eleştirilerine yanıt verdi ve "Ben yalan atmıyorum, size iade ediyorum" dedi. Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ise birleşime ara verdi.

2025 Yılı Bütçesine Eleştiriler

DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, 2025 yılı bütçesinden faize ayrılan payı eleştirdi. Ayrıca, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, eğitime ve sosyal yardımlara ayrılan bütçenin azlığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kurumların 2025 yılı bütçeleri TBMM'de kabul edildi. Meclis Başkanvekili Önder, birleşimi saat 11.00'de toplamak üzere kapattı.