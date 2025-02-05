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İstanbul'da Avrupa'nın En Büyük Hazır Giyim Fuarı IFCO Başladı

İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı (IFCO) 7. kez kapılarını açtı, 40 bin ziyaretçi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 13:34
İstanbul'da Avrupa'nın En Büyük Hazır Giyim Fuarı IFCO Başladı

İstanbul'da Avrupa'nın En Büyük Hazır Giyim Fuarı IFCO Başladı

İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı (IFCO), 7. kez kapılarını açarak Avrupa'nın en büyük hazır giyim etkinliği olma özelliğini sürdürüyor. İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleşti ve 30 bin metrekarelik alan ile geniş bir katılıma sahiptir.

Salonlar Dolu, Yatırımlar Artıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, fuarın sektör için büyük bir kazanç olduğunun altını çizerek, "Salonların hepsi dolu. Türkiye'ye, İstanbul'a yeni bir ivme kazandırdık," dedi. Gültepe, hazır giyim ve tekstil sektörünün mevcut zorluklarını aşarak, 2025 yılına kadar kaybedilen ihracatın geri kazanılması için umutlu olduklarını belirtti.

İstanbul, Fuar Merkezine Dönüşüyor

Gültepe, İstanbul'un dünya genelinde bir fuar merkezi haline geldiğini vurgulayarak, "Sadece fuara katılanlar değil, hizmet sektörü de kazanıyor," dedi. Müşterilere ve ziyaretçilere sunulan etkileşim sayesinde, Türkiye'nin hazır giyim sektörünün global alandaki gücünü artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Toparlanma Umudu ve Ziyaretçi Beklentisi

TİM Başkanı Gültepe, sektörde katma değerli ve inovatif ürünler geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, dünya ihracatından %3,5 pay aldıklarını, bu oranı artırma potansiyeline sahip olduklarını kaydetti. Ayrıca, fuarda en az 40 bin ziyaretçi beklediklerini belirten İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, katılımcılara zengin bir fuar deneyimi sunma hedefindedirler.

IFCO, 8 Şubat'ta sona erecek ve etkinlik süresince birçok seminer, defile ve trend alanları ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

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