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2025 Yılı Bütçesi Görüşmeleri: SPK Başkanı Gönül'den Önemli Açıklamalar

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, 2025 bütçe görüşmelerinde yatırımcı ilgisinin arttığını ve sermaye piyasalarının gelişimini vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 12:29
2025 Yılı Bütçesi Görüşmeleri: SPK Başkanı Gönül'den Önemli Açıklamalar

2025 Yılı Bütçesi Görüşmeleri Başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığının 2025 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, toplantıda yaptığı konuşmada yatırımcıların piyasalara olan ilgisinin arttığını belirtti.

Yatırımcı Sayısı ve Halka Arz Verileri

Gönül, "Ekim 2024 sonu itibarıyla halka arzı tamamlanan 31 şirket piyasadan toplam 55,9 milyar lira tutarında fon sağlamıştır." diyerek halkın sermaye piyasalarına olan ilgisini vurguladı. 2023 yılında toplamda 54 şirket tarafından gerçekleştirilen halka arzların büyüklüğü ise 79,3 milyar lira olarak kaydedildi. Bu kapsamda Türkiye, 2023 yılında halka arzdan sağlanan fon büyüklüğüne göre dünyada 10'uncu ve Avrupa’da ise ilk sırada yer aldı.

Sermaye Piyasalarının Gelişimi

Gönül, yatırım senetlerinde 7 milyon, yatırım fonlarında ise 5,4 milyon yatırımcı bulunduğunu ifade ederek, tahvil ve bono gibi araçlarla da yaklaşık 36 milyonu aşkın vatandaşın doğrudan veya dolaylı olarak sermaye piyasalarının yatırımcısı olduğunu açıkladı. Ekim 2024 itibarıyla menkul kıymet yatırım fonları tarafından yönetilen varlık miktarının 3,7 trilyon lira olduğunu belirtti.

Finansal Okuryazarlık Platformu ve Eğitimler

Gönül, topluma ücretsiz finansal eğitim sunan Finansal Okuryazarlık Platformu'na da değindi ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in himayesinde açılan platformda, bütçe, bankacılık ve yatırım konularında eğitimlerin verildiğini aktardı.

Kritik Düzenlemeler ve Hedefler

SPK Başkanı, 2024 yılı için yapılan önemli düzenlemelerden bahsederek, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik düzenlemelerin hayata geçirildiğini ve girişim sermayesi yatırım fonlarına ait asgari yatırım tutarının artırıldığını açıkladı. Ayrıca gayrimenkul yatırım fonlarına yönelik projelerin de hız kazandığını belirtti.

Gönül, sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamak amacıyla yapılan düzenlemelerin detaylarını aktararak, E-Başvuru Sistemi'nin devreye alındığını ve bu sistem sayesinde tüm başvuruların elektronik ortamda alınmaya başlandığını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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