Bakan Kurum'dan Sakarya'da Depozito İade Sistemi Vurgusu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sakarya'da gerçekleştirilen "Depozito İade Sistemi Tanıtım Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, depozito sisteminin %100 oranında 81 ilde uygulanmasının her yıl ülkeye 500 milyon avrodan fazla ekonomik katkı sağlayacağını belirtti.

Kurum, Sakarya'da yapmış olduğu konuşmada, "Geleceğimize, çocuklarımıza çok daha güzel bir Türkiye bırakmanın yolu, bu sistem üzerinden geçiyor." ifadelerini kullanarak çevre dostu uygulamaların önemine dikkat çekti.

Bakan, program öncesinde Sakarya'da pilot uygulamasını başlattıkları depozito iade sistemine yönelik geliştirilen atık toplama makinesini de kullanarak sistemin işleyişine dair bir örnek sundu.

Türkiye'ye Kazandıracaklarının Vurgusu

Kurum, "Bu sistemle her yıl 10 bin yeni, sağlam, deprem dirençli konut yapabileceğiz. Ayrıca 150 yeni okul ve 10 yeni hastane kazandırmak da mümkün." dedi. Depozito sisteminin çevresel ve ekonomik faydalarını açıklarken, "Sakarya'da şu ana kadar 1,3 milyon tek kullanımlık içecek ambalajı toplandı." bilgisini verdi.

Çevre İçin Örnek Projeler

Bakan Murat Kurum, Sapanca Gölü etrafında mevcut kaçak yapıları temizleyerek bu bölgenin korunması için projeler geliştireceklerini vurguladı. Ayrıca, kentsel dönüşüm ile ilgili süreçlerin hızlandırılacağını ve Sakarya'da afetlere karşı daha dirençli bir yapı oluşturacaklarını belirtti.

Programın sonunda, Bakan Kurum, depozito yönetim sistemi önerisi hakkında mektup yazan küçük bir çocuğa bisiklet hediye etti.

Bu kapsamda, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan ve diğer yetkililer de toplantıda bulundular.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sakarya'da Orhangazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Depozito İade Sistemi Tanıtım Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sakarya'da Orhangazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Depozito İade Sistemi Tanıtım Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı.