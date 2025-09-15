2026-2028 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Genelgesi Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan genelge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla ilan edildi. Genelgede, vatandaşların refah ve mutluluğunu yükseltme amacı doğrultusunda makroekonomik istikrarı koruma, üretimi artırma ve toplumun refah düzeyini yükseltme hedeflerinin ön plana çıktığı; 2024-2028 döneminde On İkinci Kalkınma Planı uygulamasının esas alındığı belirtildi.

Genelgede, temel hedef olan sürdürülebilir büyümenin gerçekleştirilmesi için kamu harcamalarında tasarruf, fiyat istikrarı sağlamak amacıyla enflasyonun düşürülmesi, yurt içi tasarrufların artırılması, cari işlemler açığının azaltılması, kamu mali dengelerinin ve mali disiplinin güçlendirilmesi ile makroekonomik ve finansal istikrarın korunmasının öncelikler olduğu vurgulandı. Bu çerçevede, kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması için yatırım kaynaklarının hedeflenen politikalara maksimum katkı sağlayacak şekilde tahsis edilmesi ve verimli kullanımı temel ilke olarak benimsendi.

Genelgede ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Kamu kesimi yatırımları bütüncül bir yaklaşımla özel kesim yatırımlarını tamamlayacak şekilde tasarımlanacak ve hayata geçirilecektir. Kamu yatırım öncelikleri özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını ve ticareti destekleyecek mahiyette belirlenecek, iş, üretim, yatırım ve yaşam ortamını iyileştirecek nitelikli altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir. Kamu yatırımlarına ayrılan kaynaklar, bir taraftan öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki altyapı alanlarına yönlendirilirken yatırımların maliyet etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesine, mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasına ve yatırım harcamalarının en kısa zamanda ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürülmesine azami özen gösterilecektir."

Ödenek Teklifleri ve Öncelikler

2026 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarında On İkinci Kalkınma Planı ile uyumlu olarak hazırlanan 2026-2028 Dönemi Orta Vadeli Program (OVP)’ta yer alan amaç, politika, öncelik ve mali çerçevenin esas alınacağı bildirildi. OVP ile uyumlu olmak koşuluyla kamu idarelerinin stratejik planlarının da dikkate alınacağı vurgulandı.

Genelgede proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde devam eden, öncelikli ve en kısa sürede tamamlanabilecek projelere öncelik verileceği belirtildi ve şunlar kaydedildi:

"Tasarruf tedbirleri kapsamında, zorunlu haller dışında, 2026 Yılı Yatırım Programı'na yeni proje alınmayacaktır. Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanılması için gerekli bakım ve onarımlara önem verilecek, vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarına ve ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecektir."

Kurumsal Uygulama ve Takip

Genelgede, tüm kuruluşların 2026 Yılı Yatırım Programı hazırlıkları sırasında belirtilen hususları ve "2026-2028 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi"nde yer alan öncelikleri, esasları ve yatırım tavanlarını dikkate almaları gerektiği ifade edildi. Tavan içinde kalmak kaydıyla, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın 13 Haziran 2025 tarihli "Yatırım Talepleri Duyurusu"na istinaden gönderilen yatırım tekliflerinde varsa proje bazındaki değişiklik önerilerinin ivedilikle kaya.sbb.gov.tr adresinde yer alan Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KaYa) aracılığıyla Başkanlığa iletilmesi istendi.

Genelgeye ek olarak, 2026-2028 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi de yer aldı.