Yalıtımla Faturalarda %50'ye Varan Tasarruf Mümkün

İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Eruslu, Türkiye'deki binaların sadece %25'inin yalıtımlı olduğunu belirterek, "Binalarımızı ısı yalıtımı ile daha az enerji tüketen yapıya kavuşturduğumuzda her yıl yaklaşık 12-15 milyar dolar tasarruf elde edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Yalıtımsızlık yaşam kalitesini düşürüyor

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan 2024 yılı "Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri" araştırması, yaşam kalitesini düşüren pek çok sorunun yalıtımsızlıktan kaynaklandığını ortaya koyuyor. TÜİK verilerine göre kurumsal olmayan nüfusun %30,2'si konutunda yalıtım olmadığı için ısınma sorunu yaşarken, %31,3'ü sızdıran çatı, nemli duvarlar ve çürümüş pencere çerçeveleri gibi problemlerle karşı karşıya.

Yalıtım artık konfor değil ekonomik zorunluluk

Eruslu, enerji maliyetlerinin yüksekliği dikkate alındığında ısı yalıtımının artık sadece konfor değil ekonomik bir zorunluluk haline geldiğini vurguladı. "Mevsimsel koşullar dikkate alındığında yalıtım yaptırmak için en elverişli dönemlerden geçiyoruz. Yalıtım uygulanan binalarda hem ısıtma hem de soğutma harcamaları yarı yarıya azalırken, yapıların kullanım ömrü de uzuyor. Ayrıca yalıtım, nemin yol açtığı küf, rutubet, mantar ve kötü koku gibi sorunların önüne geçerek sağlıklı ve konforlu yaşam alanları sağlıyor." dedi.

Enerji bağımlılığı ve tasarruf potansiyeli

Eruslu, ülkenin enerji bağımlılığına dikkat çekerek, "Ne yazık ki enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. Toplam enerjimizin yaklaşık %67,8'ini, doğalgazımızın ise %99'unu ithalat yoluyla karşılıyoruz. Geçtiğimiz yıl enerji ithalatı için 70 milyar dolara yakın ödeme yapıldı. Üstelik kullanılan enerjinin %32,7'si binalarda tüketiliyor ve bunun %80'lik kısmı kışın ısınma, yazın soğutma için harcanıyor. Oysa doğru malzeme ve standartlara uygun uygulamalarla yapılan ısı yalıtımı, enerji harcamalarını %50 düşürebiliyor." ifadelerini kullandı.

Isı kayıpları ve doğru uygulama önemi

Isı yalıtımı olmayan binalarda ısı kaybının dış cephe, çatı ve pencere bölgelerinden yoğun şekilde gerçekleştiğini belirten Eruslu, bunun gereksiz enerji tüketimi anlamına geldiğini vurguladı. "Ülkemizdeki binaların sadece %25'i yalıtımlı olduğundan enerji faturaları tüketicilere yük olmaya devam ediyor. Oysa ki binalarımızı ısı yalıtımı ile daha az enerji tüketen yapıya kavuşturduğumuzda her yıl yaklaşık 12-15 milyar dolarlık bir tasarruf elde edebiliriz. Bu hem aile ekonomisi açısından hem de ülke ekonomisi açısından azımsanmayacak bir rakam."

Merdiven altı üretilen ürünlere dikkat

Eruslu, piyasada çok sayıda yalıtım malzemesi bulunduğunu ancak doğru malzemenin seçilmesinin kritik olduğunu belirtti. "Tüketicilerin yalıtım malzemesi seçerken mutlaka yalıtım malzemelerinin üzerindeki etiketlerde CE işareti olup olmadığına bakması gerekiyor. Ülkemizde her sektörde olduğu gibi yalıtım sektöründe de mevcut olan haksız rekabet koşulları dolayısıyla merdiven altı üretilen kalitesiz ancak ucuz ürünler tüketiciyi yanıltıyor ve yaptırdıkları yalıtım uygulamalarından verim almalarını engelliyor. Yalıtım uygulamalarında doğru malzeme seçimi kadar bir diğer önemli gereklilik de işin ehli firmalar tarafından doğru şekilde uygulanması."

Yalıtım kalınlığı verimi artırıyor

Eruslu, yalıtımdan daha yüksek performans alabilmek için yalıtım kalınlığının büyük önem taşıdığını; kalınlık arttıkça enerji verimliliğinin de aynı oranda arttığını belirtti. Yalıtım kalınlığının iki katına çıkarıldığında toplam maliyetin ikiye katlanmadığını ancak ısıtma ve soğutmada iki kat tasarruf sağlandığını ifade etti. Ayrıca uygulamalarda iskele, elektrik, su, yapıştırıcı, sıva, dübel, file, boya ve dış cephe kaplaması gibi tamamlayıcı maliyetlerin bulunduğunu, ilave kalınlık maliyetinin uygulamadan uygulamaya değişmekle birlikte oldukça düşük olduğunu söyledi. Bölgelere göre önerilen kalınlıklar ise şu şekilde: Antalya ve İzmir 6-8 cm, İstanbul 8-10 cm, Ankara 10-12 cm, Erzurum 14-15 cm. Eruslu, ayrıca ısı veya güneş kontrol kaplamalı yalıtım camları kullanmanın verimi artırdığını vurguladı.