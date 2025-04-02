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İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Kopuz'dan 'Boykot' Çağrılarına Sert Tepki

Ali Kopuz, boykot çağrılarını çaresizlik ve basiretsizlik olarak nitelendirerek, milletin bu oyunlara gelmeyeceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 00:01
İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Kopuz'dan 'Boykot' Çağrılarına Sert Tepki

İstanbul Ticaret Borsası'ndan Boykot Açıklamaları

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, son günlerde gündeme gelen boykot çağrılarına ilişkin sert bir açıklama yaptı. Kopuz, "Vatandaşlarımız yerli markalarına sahip çıkınca, bu kez tüm ticareti engellemeye çalışıyorlar. Bu çağrı tam bir çaresizlik ve basiretsizlik örneği. Milletimiz bu oyunlara elbette gelmeyecektir," ifadelerini kullandı.

Yolsuzluk Soruşturması ve Boykot Çağrıları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması sonrası artan boykot çağrılarına dikkat çeken Kopuz, bu durumun muhalefetin çaresizliğini gösterdiğini vurguladı. "Muhalefet, yolsuzluk soruşturmasını unutturmak için her türlü yöntemi deniyor. Önce gençleri sokağa dökmeye çalıştılar, istedikleri başarıyı elde edemeyince yerli ve milli markaları hedef aldılar," dedi.

Milleti Ayrıştırma Girişimleri

Kopuz, boykot çağrılarının sadece ticareti etkilemekle kalmayıp, milleti ayrıştırma girişimlerini de barındırdığını ifade etti: "Bu çağrılar, yolsuzluk soruşturmalarını örtmek için yapılmıştır. Milleti ayrıştırmayı göze almış durumdalar. Bu boykot çağrısı, çaresizliklerinin açık bir göstergesidir ve milletimizin yarın onlara gereken cevabı vereceğine inanıyorum."

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