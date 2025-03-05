ABD Özel Sektör İstihdamı Şubat'ta Beklentilerin Altında Kaldı

ABD'de özel sektör, şubat ayında 77 bin kişiye yeni iş imkanı sağladı, bu rakam piyasa beklentilerini karşılamadı.

Yayın Tarihi: 05.03.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 17:03
ABD Özel Sektör İstihdamı Şubat'ta Beklentilerin Altında Kaldı

Şubat Ayında İstihdamda Düşük Artış

ABD'de özel sektör istihdamı, şubat ayında 77 bin kişi ile piyasa beklentilerinin altında bir artış kaydetti. ADP Araştırma Enstitüsü ile Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırlanan ulusal istihdam raporu, bu durumu gözler önüne serdi.

Beklentilerin Altında Gerçekleşti

Buna göre, özel sektör istihdamı, geçen yıl temmuz ayından beri en düşük seviyede artış gösterdi. Piyasalarda özel sektör istihdamının bu dönemde 141 bin kişi artması bekleniyordu.

Veri Revizyonu ve Sektörel Dağılım

Özel sektör istihdamındaki artışa ilişkin ocak verisi, 183 binden 186 bine revize edilirken, bu dönemde istihdam hizmet sektöründe 36 bin kişi, üretim sektöründe ise 42 bin kişi arttı.

Yıllık Ücretlerde Artış Sürüyor

ADP özel istihdam verilerine göre, şubatta yıllık ücretler de ocakta olduğu gibi yüzde 4,7 yükseldi. ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, bu verilere ilişkin değerlendirmesinde, politika belirsizliği ve tüketici harcamalarındaki yavaşlamanın işten çıkarmalara veya işe alımların yavaşlamasına yol açabileceğini belirtti.

İşverenlerin Tereddütü

Richardson, "Verilerimiz, yakın zamandaki diğer göstergelerle birleştiğinde, önümüzdeki ekonomik ortamı değerlendiren işverenlerin işe alım konusunda tereddüt yaşadığını gösteriyor." diyerek durumun ciddiyetini vurguladı.

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