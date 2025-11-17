2026'da İşletme Sermayesini Yönetenler Kazanacak

Dünya Bankası ve OECD verileriyle Octet Türkiye CEO’su Derya Ekemen Fidan, 2026’da işletme sermayesini etkin yöneten şirketlerin rekabet avantajı sağlayacağını vurguluyor.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 11:16
Ekonomide artan maliyetler, uzayan tahsilat vadeleri ve daralan finansman koşulları, işletmelerin nakit yönetimini 2026’nın en kritik gündem maddesi haline getiriyor. Uzmanlar, işletme sermayesini doğru yöneten şirketlerin önümüzdeki dönemin kazananları olacağı görüşünde.

Finansmana Erişimteci Tablo: Dünya Bankası ve OECD Verileri

Dünya Bankası’nın 2024 tarihli Enterprise Surveys (İşletmeler Anketi) verilerine göre, Türkiye’de işletmelerin üçte biri finansmana erişimi en büyük zorluk olarak görüyor. OECD’nin 2025 KOBİ Finansmanı ve Girişimcilik Görünümü raporu ise küçük ve orta ölçekli işletmelerin artan faiz oranları ve küresel belirsizlikler nedeniyle sıkılaşan finansman koşullarıyla karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor.

Octet Türkiye CEO’su Derya Ekemen Fidan’ın Değerlendirmesi

Araştırma bulgularını değerlendiren Octet Türkiye CEO’su Derya Ekemen Fidan, şirketlerin işletme sermayesini önceliklendirmesi gerektiğini vurguluyor. Fidan şunları söyledi: "İşletme sermayesini doğru yöneten şirketler önümüzdeki dönemin kazananları olacak".

Fidan, konuya dair kapsamlı değerlendirmesinde şu noktalara dikkat çekti: "İşletme sermayesini çevik bir yaklaşımla yöneten kurumlar, ekonomideki belirsizliklere karşı daha dayanıklı hale geliyor. Uzayan vadeler ve artan finansman maliyetleri ise şirketlerin sürdürülebilirliğini olumsuz etkiliyor. 2026’da işletme sermayesini etkin yöneten işletmeler kayda değer bir rekabet avantajı sağlayacak".

Ödeme Eğilimleri: Taksit ve Tahsilat Verileri

Octet verilerine göre ödeme süreçlerinde taksit sayısını artırma eğilimi belirginleşiyor. 2024’ün üçüncü çeyreğine kıyasla 2025’in aynı döneminde tek çekim işlemlerin payı azalırken, 3 ve 12 taksitli işlemlerde artış gözlemlendi. Ekemen Fidan, 3 taksitli işlemlerin yüzde 59; 12 taksitli işlemlerin ise yüzde 52 oranında büyüdüğünü belirterek, bu verilerin işletmelerin daha kontrollü hareket ettiğini gösterdiğini söyledi.

Fidan, bu eğilimin işletmelerin nakit akışını yayarak yönetme ve ödeme vadelerini stratejik biçimde planlama tercihini yansıttığını vurguladı: "Vadeye dayalı işlemler artık yalnızca finansal değil, stratejik bir tercih. Şirketler satışlarını artırırken aynı zamanda nakit dönüş hızlarını optimize etme ve işletme sermayelerini sürdürülebilir biçimde yönetme hedefiyle hareket ediyor".

Tahsilat Hızı ve Fintek Çözümlerinin Rolü

Finansal teknolojilerin işletmeler için yeni büyüme alanı olduğuna dikkat çeken Fidan, tahsilat süreçlerindeki gecikmelerin şirketlerin esnek hareket kabiliyetini azalttığını söyledi: "Tahsilat süreçleri geciktikçe işletmelerin esnek hareket edebilme kabiliyeti azalıyor. Bu kapsamda tahsilat hızını artırmak, işletmelerin büyüme stratejilerinin temel unsuru haline geldi. Biz de Octet Türkiye olarak, tahsilat ve ödeme çözümlerimizle şirketlerin nakit akışlarını rahatlatıyor ve işletmelerin operasyonel sürdürülebilirliğine katkı sağlıyoruz".

Sonuç: 2026 ve Rekabet Avantajı

Mevcut göstergeler, işletme sermayesini etkin yöneten kurumların 2026’da finansal belirsizliklere karşı daha dirençli olacağını ve rekabette öne çıkacağını işaret ediyor. Uzayan vadeler ve yükselen maliyetler ışığında, tahsilat hızını artıran ve nakit dönüşünü optimize eden şirketler sürdürülebilir büyüme sağlayacak.

