Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: 826 Bin Megavatsaat Üretim

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı

Dün Türkiye'de günlük bazda 826 bin 405 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleşirken, tüketim ise 806 bin 391 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Saatlik Tüketim Verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 110 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 866 megavatsaat ile 08.00'de kaydedildi.

Üretimdeki Paylar

Günlük elektrik üretiminde ise, ilk sırayı yüzde 28,5 ile ithal kömür santralleri aldı. Bunu yüzde 19,7 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,4 ile rüzgar santralleri izledi.

İhracat ve İthalat Verileri

Türkiye, dün 20 bin 12 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 6 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.