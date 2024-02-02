25.000 TL'niz varsa arsanız hazır! İhaleye son 12 gün kaldı

Milli Emlak hafta içersinde bir çok ilde vatandaşların arsa, tarla arazi gibi taşınmazları uygun fiyatlara satın alması için farklı illerde ilanlar yayınlıyor. Bu sefer yayınlamış olduğu ilan Sivas’tan geldi. Sivas’ın Altınyayla ilçesinde 25.000 TL’ye 250,37 metre karelik arazinin satışını yapacağını açıkladı. Eğer sizler de uygun fiyatlarla arazi satın almak istiyorsanız, 15 Şubat tarihinde yapılacak olan ihale için şansınızı kesinlikle kaçırmayın. İşte Milli Emlak’ın 25.000 TL’den satışa çıkarmış olduğu arazinin detayları…

25.000 TL’YE SİVAS’TA ARAZİNİZ HAZIR

Arazi arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlara müjdeli haber Milli Emlak tarafından duyuruldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı olan Milli Emlak, 25.000 TL’ye Sivas’ın Altınyayla ilçesinde arazi satışı gerçekleştireceğini duyurdu. 250,37 metre²’ye sahip olan bu alan için 15 Şubat tarihinde ihale gerçekleştirilecek. İhale için şimdiden geri sayım başladı. Vatandaşlar 12 gün sonra katılım sağlayacakları ihalede, 25.000 TL’lik arazinin sahibi olabilecekler.





6250 TL TEMİNAT BEDELİ İSTENİYOR

Milli Emlak tarafından Sivas’ın Altınyayla ilçesinde satışa çıkartılan 250,37 metre karelik bu arazi için Milli Emlak tarafından istenilen teminat bedeli ise 6250 TL olarak belirlendi. Rğer vatandaşlar 25.000 TL değerindeki bu araziye sahip olmak istiyorlarsa, ilk etapta 6250 TL’lik ödemelerini yapmak durumundalar. 15 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşecek bu ihalenin ihale saati ise 10:30 olarak belirlendi. Sivas Valiliği tarafından satışa çıkartılmış olan bu arazinin ihalesine katılım sağlamak istiyorsanız Sivas Valiliği‘nin resmi internet sitesine göz atabilirsiniz!