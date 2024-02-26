27.500 ödeme yapanlar 1 + 1 daire sahibi olacak! Banka fişek gibi müjdeyi duyurdu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yatırımlık daire sahibi olmak istiyorsanız, Vakıfbank sizlere harika avantajı duyurdu. Paylaşmış olduğu avantaj doğrultusunda; 73 metrekarelik Beypazarı’nın merkezi konumundaki 1 + 1 daire satışa çıkartıldı. 27.500 TL teminat bedeli ile satışa çıkartılmış bu daire için tüm detaylar belli oldu. Başlangıç bedelinden bina inşa yılına kadar detayların tek tek belli olduğu 1 + 1 daire ilk teklifini bekliyor. İşte Vakıfbank tarafından yatırımlık satışa çıkartılmış lüks dairenin detayları…

550.000 TL BAŞLANGIÇ BEDELİYLE 1 + 1 DAİRE SİZLERİN OLACAK

Vakıfbank tarafından satışa çıkartılan 2012 yılında inşa edilmiş binanın bodrum katında yer alan bu daire 1 + 1, 73 metrekareye sahip. Satışa söz konusu olan 1 + 1 daire için istenilen başlangıç bedeliyse 550.000 TL olarak belirlendi. 27.500 TL teminat bedelini eksiksiz şekilde yatıran vatandaşlar, 550.000 TL başlangıç bedeli ile teklif usulü satışı çıkartılan 1 + 1 daire için teklifte bulunabilecekler. Minimum 550.000 TL teklifte bulunulacak daire için ilk teklif bekleniyor. İlk teklif verildikten sonra bir sonraki teklifi verecek olan vatandaş minimum 10.000 TL artış yapmak durumunda. 10.000 TL altı yapılan artışlar ise teklife dahil edilmeyecek.





1 + 1 DAİRE KREDİYE UYGUN ŞEKİLDE SATIŞTA

Özellikle krediye uygun daire bulmak son zamanlarda bir hayli zorken, Ankara’nın Beypazarı ilçesinin Ayvaşık semtinde 1 + 1 daire sahibi olmak isteyen vatandaşlar 550.000 TL başlangıç bedeliyle krediye uygun bu daireyi kapacaklar. Merkezi ısınma sistemli ısınması tipine sahip olan 1 + 1 daire şu anda boş olarak duruyor. Teklif usulü satışta 1 + 1 daireyi almaya hak kazanan vatandaş anında boş olan daireye yerleşebilecek