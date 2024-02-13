276 muhtelif arsa 24 ay vadeyle satışa çıkartılacak! Böyle kampanyalı satış bir daha gelmez

Arsa sahibi olmak isteyen vatandaşların yüzlerini güldürecek kampanyayı TOKİ ve Emlak Yönetim iş birliği duyurdu. Malatya'nın Battalgazi ve Doğanşehir ilçelerinde toplamda 276 muhtelif arsa 24 ay vade imkanıyla satışa çıkartılacak. 26 Şubat ihale usulü satış gerçekleştirilecek. Sizlerde uygun fiyatlarla arsa sahibi olmak istiyorsanız, muhakkak Emlak Yönetim ve TOKİ iş birliğinde satışa çıkartılacak olan bu fırsatı kaçırmayın!

%25 PEŞİNAT ÖDEMESİ YAPANLAR 24 AY VADEYLE ARSA SAHİBİ OLACAKLAR

Muhtelif arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlara TOKİ ve Emlak Yönetim iş birliğiyle harika bir fırsat duyuruldu. Malatya’da Battalgazi ve Doğanşehir ilçelerinde farklı farklı konumlarda toplamda 276 muhtelif arsa satılığa çıkartıldı. Satın alma detaylarında ise %25 peşinat ödemesini yapan vatandaşlar 24 ay vadeyle arsanın sahibi olabilecekler.





26 ŞUBAT’TA ARSALAR SATIŞA ÇIKARTILACAK

Emlak Müzayede kapsamında paylaşılan bilgiye göre 26 Şubat 2024 pazartesi günü saat 10:30 ile açık arttırma başlayacak. TOKİ İstanbul hizmet binası konferans salonu Küçükçekmece İstanbul ve Ankara Holiday INN otel konferans salonu Çankaya Ankara üzerinden vatandaşlar canlı bir şekilde katılım sağlayıp muhtelif arsalar için teklif verebilecekler. İnternet katılım başvurusu için ise bir gün önceden başvurular alınmaya bırakılacak. Bu 276 muhtelif arsa satışı için son 12 gün kaldı. Arsa teminatını ödeyenler sıkıntısız bir şekilde açık arttırmaya katılım sağlayabilecek.