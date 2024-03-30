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3 kamu bankasından tek seferlik 3000 TL! Tek şartla hesaba yatırıyor

Devlet bankaları, son dönemde gündem olan yeni kampanyalarını duyurdu. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, belirli şartları yerine getiren müşterilere 3.000 Türk Lirası'na varan ödemeler yapacak. Bu kampanyalarla milyonlarca kişi, cüzdanlarına ekstra nakit kazanma şansını yakalayacak. İşte tüm detaylar...

Yayın Tarihi: 30.03.2024 23:52
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 23:52
3 kamu bankasından tek seferlik 3000 TL! Tek şartla hesaba yatırıyor

Devlet bankaları, son zamanlarda ardı ardına yeni kampanyalarını duyuruyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, belirli bir koşulu yerine getiren müşterilere 3.000 Türk Lirası'na varan ödemeler yapacak. Bu kampanyalar aracılığıyla, milyonlarca kişiye büyük miktarda para iadesi alma imkanı sunuluyor. Katılımcılar, belirlenen şartları yerine getirdikleri takdirde kartlarına hediye para puanları ekleyebilecekler. Bu gelişmelerle birlikte, devlet bankaları tüketicilere ekonomik destek sağlama yolunda önemli adımlar atmış oluyor.

 

O DEVLET BANKALARI MÜŞTERİLERİNE 3.000 TL ÖDEME YAPACAK!

O DEVLET BANKALARI MÜŞTERİLERİNE 3.000 TL ÖDEME YAPACAK!

Ziraat Bankası, müşterilerine özel olarak düzenlediği 3.000 Türk Lirası para iadesi kampanyasında Airpods indirimi sunuyor. Kampanya, 20-31 Mart 2024 tarihleri arasında troyestore.com ve Troy mağazalarında geçerli olacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyen Bankkart, Bankkart Genç ve Bankkart Başak sahibi müşteriler, hem kredi kartı hem de banka kartı özellikleriyle kampanyaya katılabilecekler. Bir müşteri kampanya süresince en fazla 3.000 Türk Lirası indirim kazanabilecek.

Kampanya koşullarını yerine getiren müşterilere, ödeme anında 3.000 Türk Lirası indirim sağlanacak. troyestore.com adresinden yapılacak alışverişlerde Airpods indiriminden yararlanmak için Mac veya iPad ile Airpods ürünlerinin sepete birlikte eklenmesi gerekmektedir.

Unutulmaması gereken bir nokta ise, alınan kodların 31 Mart 2024 tarihinde geçersiz hale geleceğidir. Bu nedenle, kampanyadan faydalanmak isteyenlerin belirtilen tarihler arasında işlemlerini tamamlamaları önemlidir.

 

VakıfBank, müşterilerine özel bir kampanya ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kampanya kapsamında, VakıfBank Reserve, Private Card ve Platinum Plus Metal kartlarıyla yapılacak 2.000 Türk Lirası ve üzeri restoran harcamalarında, müşterilere %10'a varan indirim fırsatı sunuluyor. Bu indirim, günlük en fazla 1.000 Türk Lirası ve aylık en fazla 2.000 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Ayrıca, VakıfBank Platinum Plus kartı sahipleri için tek seferde yapılan 2.000 Türk Lirası ve üzeri restoran harcamalarında %10'a varan indirim sağlanacak. Bu indirim, günlük en fazla 500 Türk Lirası ve aylık en fazla 1.000 Türk Lirası olarak uygulanacaktır.

Kazanılan indirimler, işlem yapıldığı günü takip eden gün kartlara yansıtılacaktır. Ancak, ek kartlarla gerçekleştirilen harcamalar kampanya kapsamında değerlendirilmeyecektir. Kampanya, e-ticaret, mobil temassız ödemeler, mail order ve yurt dışı işlemleri ile iade, iptal ve puan kullanımı işlemlerini içermemektedir.

VakıfBank'ın bu özel kampanyası, müşterilerine restoran harcamalarında ekonomik bir avantaj sunmayı hedefliyor. Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin belirtilen kartlarla belirlenen tutarda harcama yapmaları gerekmektedir. Bu fırsat, müşterilere hem bütçelerine katkı sağlama hem de keyifli yeme içme deneyimlerini daha ekonomik hale getirme imkanı sunuyor.

 

Ramazan ayı boyunca Halkbank, müşterilerine birbirinden avantajlı kampanyalar sunarak onların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Market alışverişlerinden akaryakıta, kozmetik ürünlerinden giyime kadar geniş bir yelpazede geçerli olan bu kampanyalar, Paraf kart sahiplerine yüksek miktarlarda Paraf para kazanma fırsatı sunuyor.

Halkbank'ın düzenlediği bu özel kampanyalarla ilgili detaylı bilgilere Halkbank resmi internet sitesi üzerinden ulaşmak mümkün. "Halkbank Paraf Para Kampanyaları" sayfasını ziyaret ederek, mevcut kampanyalar hakkında ayrıntılı bilgi edinebilir ve avantajlardan faydalanabilirsiniz.

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