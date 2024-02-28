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31 dönüm fındık bahçesi açık artırmayla satışa çıkartıldı! Yatırım yapmak isteyen bu fırsatı kaçırmasın

Yatırım yapmak isteyen vatandaşlara müjde tapu.com üzerinden duyuruldu. Tapu.com üzerinden Düzce’nin Cumayeri Subaşı mahallesinde 31 dönüm fındık bahçesi açık arttırma usulüyle satışa çıkartıldı. 1 TL açılış fiyatıyla satışa çıkartılan açık artırma 29 Şubat tarihinde bitecek. İşte yatırımlık fındık bahçesinin detayları…

Yayın Tarihi: 28.02.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 14:28
31 dönüm fındık bahçesi açık artırmayla satışa çıkartıldı! Yatırım yapmak isteyen bu fırsatı kaçırmasın

Yatırım sahibi olmak isteyen vatandaşlar için tapu.com üzerinden harika bir fırsat duyuruldu. Açılış fiyatı 1 TL olan 31 dönüm fındık bahçesi Düzce Cumayeri Subaşı mahallesinde satışa çıkartıldı. Sizler de Düzce’de fındık bahçesi satın almak istiyorsanız, kaçmayacak fırsat için Düzce Cumayeri Subaşı mahallesindeki bu fırsatı kesinlikle kaçırmayın! 29 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olacak açık arttırmaya 1 TL ile dahil olarak en yüksek fiyata vermeniz halinde fındık bahçesini satın alabilirsiniz.

1 TL AÇILIŞ FİYATIYLA SATIŞA ÇIKARTILDI 

Tapu.com üzerinden satışa çıkartılan Düzce Cumayeri Subaşı mahallesindeki 31 dönüm fındık bahçesi 1 TL açılış fiyatıyla satışa çıkartıldı. Toplamda 30.934 metrekare olan 31 dönüm fındık bahçesi için tapu.com üzerinden 1 TL açılış fiyatı ödemesini yapan vatandaşlar, 29 Şubat tarihine kadar devam edecek olan açık arttırmaya dahil olabilecekler. Sizler de Düzce’de fındık bahçesi satın almak istiyor ve yatırım yapmak istiyorsanız, uygun fiyatlarla satışa çıkartılmış olan bu fırsatı kesinlikle kaçırmayın.

31 dönüm fındık bahçesi açık artırmayla satışa çıkartıldı! Yatırım yapmak isteyen bu fırsatı kaçırmasın

29 ŞUBAT TARİHİNDE AÇIK ARTTIRMA BİTECEK

tapu.com üzerinden satışa söz konusu olan 31 dönümlük fındık bahçesinin açık arttırması 29 Şubat 2024 perşembe 17:00’da sona erecek. 1 gün kalmış açık arttırma için ise tüm detaylar belli oldu. Şirketten satışa çıkartılmış olan taşınmaz için sizler de 1 TL açılış fiyatının ödemesini yapabilir, yarın saat 17:00’a kadar devam eden açık arttırmaya katılım sağlayabilirsiniz. 30.934 metrekarelik fındık bahçesi Düzce’de bahçe sahibi olmak isteyenler için kaçmaz nitelikte!

10 BİN TL TEMİNAT BEDELİ İSTENİYOR

Satışa söz konusu olan fındık bahçesi için tapu.com üzerinden 10.000 TL hizmet bedeli peşinatı ödemesi yapılacak. Söz konusu olan taşınmazı satın alan vatandaş, %10 olarak belirlenmiş olan 10.000 TL’lik hizmet bedeli peşinatı yatırdıktan sonra sıkıntısız bir şekilde tarlasının tapusunu satın alabilecek.

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