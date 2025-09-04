4. IAOM Eurasia Konferansı Açıldı: TMO'dan 2025'te Arz Güvencesi Sözü

4. IAOM Eurasia Konferansı ve Sergisi açıldı

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Bölge Başkanlığı tarafından "Tarımda Kadının Yeri" başlığıyla düzenlenen "4. IAOM Eurasia Konferansı ve Sergisi"nin açılışı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, dünya tahıl sektöründen paydaşları bir araya getirdi.

TMO: 2025'te arz güvenliğinde tam hazırlık

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, açılıştaki konuşmasında 2025 yılına ilişkin piyasa öngörülerini paylaştı. Güldal, etkinlikte şu ifadeleri kullandı:

"2025'te piyasada denge, istikrar ve düzeni korumak üzere arz güvenliğinde hiçbir eksiklik bırakmadan, oluşacak fiyatlarda bir anomalite sağlamadan, dengeli bir şekilde bunu yönetmeye hazırız. Stoklarımız, imkanlarımız, finansal açıdan hazırlığımız buna son derece müsait."

Güldal, ürün satışlarına ilişkin spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, ihtiyaç belirdiğinde ve hazırlıklar tamamlandığında Bakanlık veya TMO tarafından resmi olarak bilgilendirme yapılacağını belirtti. Ayrıca hasat döneminin sona erdiğini, yeni hasata kadar piyasa istikrarının korunacağını söyledi.

Planlı üretim ve su yönetimi vurgusu

Güldal, tarımda sürdürülebilir üretimin sağlanmasının planlı üretimi yönetmekten geçtiğini ifade etti. İklim değişikliklerine karşı su yönetimi esaslı üretim planlamasının önemine dikkat çekti ve sözleşmeli üretim için yasal ve uygulama prosedürlerinin tamamlandığını, uygulama aşamasına geçildiğini aktardı.

IAOM: Bilgi paylaşımı, eğitim ve toplum için değer

IAOM Genel Başkanı Scott Martin, birliğin amacını bilgi ve deneyim paylaşımı, yeni neslin eğitimi ve profesyonel topluluğun güçlendirilmesi olarak özetledi. Martin şunları kaydetti:

"Teknoloji hızla ilerliyor. Gıda güvenliği standartları giderek daha katı hale geliyor. Sürdürülebilirlik beklentileri her yıl artıyor. İş gücüyle ilgili zorluklar hepimizi sınıyor. Hiçbir şirket ve profesyonel bu sınamaların altından tek başına kalkamaz. Ancak bir araya geldiğimizde, bilgimizi, enerjimizi, yaratıcılığımızı paylaştığımızda, kendimizden büyük çözümler üretebiliriz. Hep birlikte, sektörümüzün geleceğini şekillendiriyoruz. Yaptığımız iş sadece ticaretten ibaret değil. Her gün milyonlarca insanın hayatına dokunuyoruz. Ekmek ve unlu gıdalar, dünya çapında kültürlerin merkezinde. Yani, verimliliği artırdığımızda, kaliteyi yükselttiğimizde, güvenliği geliştirdiğimizde sadece şirketlerimizi geliştirmiyoruz. Gıda güvenliğini güçlendiriyor, aileleri besliyor ve toplumları destekliyoruz. İşimizin değeri burada."

Avrasya'nın rolü ve lisanslı depoculuğun önemi

IAOM Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Avrasya bölgesinin dünya nüfusunun %25'ini oluşturduğunu ancak bu bölgeden dünya buğday üretiminin %55'inin ve buğday ihracatının %59'unun gerçekleştiğini belirterek, Türkiye'nin bu hikayede lider rol üstlendiğini vurguladı.

Ulusoy, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış çabalarının canlanmasının ve Ukrayna'nın dünya piyasalarına tam entegrasyonunun küresel gıda fiyat istikrarına katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca 2022'de savaşın etkisiyle rekor seviyelere çıkan buğday ve mısır fiyatlarının 2023 ve 2024'te gerilediğini; Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün tahıl fiyat endeksinin Mayıs 2022'de 173 ile zirve yapıp, Temmuz 2025'te 106'ya gerileyerek Ekim 2020'den bu yana en düşük seviyeye indiğini hatırlattı.

Fiyat normalleşmesinin tüketiciler için rahatlama sağladığını, bununla birlikte çiftçi gelirlerinde düşüş13 bin 500 lira tohum müdahale alım fiyatını üretimi sürdürülebilir kılmak için destekleyici bir seviye olarak niteledi.

Ulusoy ayrıca Türkiye'de lisanslı depoculuk sisteminin tarım sektörünün ana omurgası olduğunu vurguladı ve sistemin gelişimini şöyle özetledi: 2006'da kanunla ortaya çıkan lisanslı depoculuk, 2014'ten sonra hızla büyüdü; bugün 13,8 milyon tona ulaşan depolama kapasitesi ve Türkiye Ürün ve İhtisas Borsasının kümülatif 316 milyar lira işlem hacmiyle bu sistemin öneminin arttığı ifade edildi.

Gelecek için kadın ve genç destek çağrısı

Ulusoy, gelecekte genç kadınların sektörde önemli rollere geleceğine inandığını belirterek, gençleri ve kadın liderleri desteklemenin yalnızca bir eşitlik meselesi olmadığını, aynı zamanda sektörün gelişimi için stratejik bir adım olduğunu vurguladı.

