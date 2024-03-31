4A 4B 4C emeklisine pazartesi salı sürprizi! 3 gün içinde hesaba yatırılacak

Yerel seçimlere günler kala, 17 milyon emekli vatandaş için beklenmedik sürprizler ardı ardına gelmeye başladı. Emekli maaşı alan bireyler, seçim öncesi zam haberlerini beklerken, resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen bir dizi düzenleme hayata geçirilmeye başlandı. SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve EYT emeklileri için özel bir ek ikramiye sürprizi duyuruldu. 28, 29 ve 30 Mart tarihlerinde, emekli maaşı alan herkesin hesaplarını kontrol etmeleri tavsiye ediliyor, zira 12.000 Türk Liralık ikramiye ödemeleri yapılacak. Maaşın hangi kurumdan alındığının bir önemi yok, çünkü ek ikramiye ödemeleri IBAN numaraları üzerinden gerçekleştirilecek.

Yılbaşında emeklilere yapılan yüksek orandaki zam ve en düşük emekli maaşının 10.000 Türk Lirası'na çıkarılması, bankalar arasında da rekabeti kızıştırdı. Son olarak, kamu bankalarının başlattığı promosyon atılımıyla özel bankalar da harekete geçti. Eskiden 5.000 Türk Lirası ile 10.000 Türk Lirası arasında değişen promosyon miktarları, yeni kampanyalarla birlikte 12.000 Türk Lirası ile 15.000 Türk Lirası arasına yükseldi. Hatta, daha önce düşük promosyonlar sunan kamu bankaları bile artık emeklilere daha yüksek ödemeler yapıyor.





EMEKLİLERE BAYRAM ÖNCESİ 12.000 TL EK İKRAMİYE MÜJDESİ!





Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerine doğru ilerlerken emekliler için beklenmedik müjdeler peş peşe gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde kamu bankalarıyla ilgili önemli bir duyuruda bulunarak Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın emekli müşterileri için yüksek promosyonlar sunacağını belirtti. Bu üç devlet bankası tarafından sağlanacak olan yeni promosyonlar 8.000 Türk Lirası ile 12.000 Türk Lirası arasında değişirken, asıl sürpriz ise ödemelerin bayram öncesinde hesaplara geçecek olması.

28, 29 ve 30 Mart tarihlerinde, IBAN numaralarını kontrol etmeleri tavsiye edilen emekliler, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın sunduğu promosyon fırsatlarına yoğun ilgi gösteriyor. Başvuruların geçtiğimiz günlerde başlamasıyla birlikte, kamu bankalarına yapılan başvurular rekor seviyeye ulaştı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'a yapılan başvuruların toplam sayısı 500.000'i aştı. Ödeme tarihlerine ilişkin olarak da 3 kamu bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, emekli maaşı alanlar için 28-30 Mart tarihlerinde ödeme yapılacak.

500 binden fazla emekli vatandaşın güncel promosyonlardan yararlanmak için başvuruda bulunduğu Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, başka bankalarla taahhüt sözleşmesi olanlar ya da yeni sözleşme yapacak olan emekliler için detaylı bilgiler sunuyor. Başka bankalarla taahhüt sözleşmesi olanların, kalan miktarı cayma bedeli olarak ödemesi gerekiyor. Ardından e-devlet üzerinden maaş aldıkları bankayı değiştirebilir veya Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank şubelerine TC kimlik kartı ile başvuruda bulunabilirler.