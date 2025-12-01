Kritik Mineraller Karadeniz'de Dengeyi Değiştiriyor — III. Karadeniz Enerji Konferansı Zonguldak’ta

III. Uluslararası Karadeniz Enerji Konferansı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Konferansta TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener enerji gündemine artık kritik mineraller ve nadir toprak elementleri kavramının eklendiğini belirterek, bunların bölgesel ve uluslararası arenada bir denge değiştirici haline geldiğini vurguladı.

Konferansın ev sahipliği ve hedefi

Etkinlik, Doç. Dr. Ali Azar Konferans Salonunda, BEUN Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) iş birliğiyle düzenlendi. Konferansın amacı; bölgenin enerji vizyonuna katkı sunmak ve Karadeniz’in geleceğine ışık tutmak olarak açıklandı.

TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener'in değerlendirmesi

Ardından söz alan TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener şu ifadeleri kullandı: "Karadeniz önemli bir coğrafya ve birçok ülkeyi ihtiva ediyor bu bağlamda. Karadeniz Bölgesi’ndeki işbirliğini artırma ile alakalı birçok çalışma var. Biz de enerji perspektifli sürece yaklaşıyoruz. Barış görüşmeleri Karadeniz’de özellikle biliyorsunuz halen devam eden Rusya-Ukrayna savaşı var. Bu bağlamlı süreçler nereye evriliyor? Küresel ölçekteki dinamikler bölgeyi nasıl etkiliyor? Bunlardan da bahsedeceğiz. Tabii enerji birçok noktada, hatta enerjinin yanına artık kritik mineralleri de ekleyebiliriz. Kritik mineraller ve nadir toprak elementleri, gerçekten artık bölgede ve uluslararası arenada denge değiştirici bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle bu kongremizde şuna da odaklanmak istedik; kömür. Zonguldak dediğimizde zaten ilk aklımıza gelen şey kömür. Çok şükür artık doğalgaz da aklımıza gelmeye başladı Türkiye Petrolleri’nin yaptığı keşif akabinde. İnşallah üretimimiz orada da artmaya devam ediyor. Karadeniz’in bu bağlamda önemi de artıyor. İnşallah yeni keşiflerde bunu taçlandıracak diye ümit ediyoruz. Gelecekle alakalı gerçekten çok sağlam kurgular üretmeye çalışıyoruz. Çok farklı senaryolardan bahsediyoruz. Burada da 2100 senaryolarımızdan bahsedeceğiz. Geleceği şekillendirmek için özellikle etkili bir Türkiye yüzyılı vizyonu oluşturabilmek için, bunun içini doldurabilmek için çalışıyoruz."

Üniversitenin perspektifi

BEUN Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Özarslan konferansın önemine dikkat çekerek enerji alanındaki bilimsel üretim ve stratejik çalışmaların bölgesel gelişime katkısına vurgu yaptı. BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ise şöyle konuştu: "Bugün burada Türkiye yüzyılının enerji vizyonuna ışık tutacak ve Karadeniz’in geleceğini şekillendirecek fikirlerin buluşmasına vesile olmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Türkiye Enerji Stratejiler ve Politikaları Araştırma Merkezi işbirliği içinde düzenlediğimiz bu konferansın enerji alanında atılacak önemli adımlara zemin hazırlamasını temenni ediyorum. Bugün enerji güvenliğinde yenilenebilir kaynaklara, nükleer ve sürdürülebilir teknolojilerden jeopolitik gelişmelere kadar dünyanın geleceğini doğrudan ilgilendiren konuları ele alacağız. Nitekim milli enerji yolculuğunda gerçekleştireceğimiz kayda değer çalışmaların ancak ortak aklın, bilimsel üretimin ve emeğin birleşmesiyle mümkün olduğuna inanıyoruz. İşte tam da bu noktada üniversitemiz enerji alanında emsal teşkil edecek araştırmalar yürütmeye ve öncü projeler geliştirmeye emin adımlarla devam etmektedir. Zonguldak’ın 170 kilometre açıklarında keşfedilen doğalgaz rezervi, Filyos’taki işleme tesisleri, bölgemizin taşkömürü potansiyeli, elektrik üretim santralleri, demir-çelik altyapısı ve Filyos Limanı. Tüm bunlar Zonguldak’ı yalnızca bir şehir olmaktan çıkarıp, Türkiye’nin enerji ve lojistik üssü haline getirmektedir. Buna binaen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak enerji konusunu araştırmalarımızın merkezine almanın ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz."

Konferans, iki gün boyunca ulusal ve uluslararası akademisyenlerin katılacağı oturumlarla devam edecek ve Karadeniz’in enerji, jeopolitik ile kritik mineral potansiyelini tartışmaya açacak.

BEUN REKTÖRÜ PROF. DR. İSMAİL HAKKI ÖZÖLÇER İSE TÜRKİYE’NİN ENERJİ GELECEĞİNE DAİR DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.