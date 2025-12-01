Kütahya’da Hasat Öncesi Pestisit Denetimi: Simav Sera Alanlarından Domates Numunesi Alındı

Kütahya İl Tarım Müdürlüğü’nden Simav’da Pestisit Denetimi

Kütahya İl Tarım Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi teknik personeli, Hasat Öncesi Pestisit Denetim programı kapsamında Simav ilçesindeki sera alanlarından domates numunesi aldı. Denetim çalışmasının amacı, tüketiciye ulaşan ürünlerin güvenliğini sağlamaktır.

Üreticilere Eğitim ve Bilgilendirme

Numune alımı sırasında üreticilere, bitki koruma ürünlerinin etiket bilgilerine uygun kullanımının önemi anlatıldı. Ayrıca yalnızca ruhsatlı ürünlerin tercih edilmesi ve hasat aralığına uyulması konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Denetimler Aralıksız Sürecek

Yetkililer, tüketici sağlığını korumak ve ürün güvenilirliğini sağlamak için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

